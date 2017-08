Zato je Violeta razvila nove plenice Double care v skladu z dejanskimi potrebami otroka, ki so po ocenah francoskega laboratorija SGS COURTRAY uvrščene v premium razred A, njihovo kakovost pa so v sklopu projekta Izdelek leta potrdili bralci vodilne revije o življenjskih slogih na območju Hrvaške in regije, kjer so plenice Violeta zmagovalke v kategoriji otroške kozmetike in higiene.

Plenice Double care, prve plenice v Evropi z vrhunsko in inovativno tehnologijo AIR DRY, so ustvarjene posebej zato, da bi omogočile hitro vpijanje in suho kožo dojenčka. Površina plenice je sestavljena iz mehkih blazinic za hitrejšo prehajanje tekočine in njeno enakomerno razporeditev vzdolž celotne plenice.

Ta edinstvena tehnologija vpijanja omogoča suh površinski sloj plenice, ki zagotavlja suhost otroške kože dalj časa. Najboljša značilnost nove tehnologije je prav v tem, da hitro vpijajo in zadržujejo tekočino. Zračni in tanki materiali, iz katerih so izdelane, zagotavljajo neoviran pretok zraka skozi plenico in preprečujejo rdečico in draženje na nežni otroški koži. Široki elastični trakovi za zapiranje so velike razteznosti in se izvrstno prilagajajo telesu otroka v vsaki situaciji tudi pri aktivnejših dojenčkih.