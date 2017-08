»Pozdravljeni vsi, rad bi vas obvestil o dveh stvareh. Prva je, da bom od 19. avgusta vozil na Vuelti, druga pa, da bo to moja zadnja dirka v vlogi profesionalnega kolesarja. To vam sporočam z veseljem, ne z žalostjo. To je odločitev, ki sem jo dobro premislil, in menim, da bo to najboljše slovo, če se upokojim na domači dirki v moji državi. Prepričan sem, da so pred nami trije izjemni tedni,« je v videoposnetku dejal Contador.

Španec je v karieri trikrat zmagal na dirki po Španiji ter dvakrat na dirkah po Franciji in Italiji. Med profesionalci ima 67 zmag. Črni madež nad njegovo kariero je dopinški prekršek iz leta 2010. El Pistolero, kakršen je vzdevek Contadorja, je zaradi zlorabe klenbuterola takrat ostal brez skupne zmage na dirki po Franciji.