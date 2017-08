Prebivalci ameriškega mesta Salt Lake City so pred nedavnim izvedeli, da je njihov župan pred meseci preživel vikend na ulici kot brezdomec. Za dejanje se ni odločil zato, da bi pod krinko dobil vpogled v težave, s katerimi se soočajo ljudje, ki delajo z brezdomci, temveč da bi brezdomce in njihove težave spoznal podrobneje, preden se odloči, kako visoko na lestvici prioritet v njegovem mandatu je urejanje problematike brezdomstva.

Salt Lake City je že dolgo znan po velikem številu brezdomcev in slabih razmerah, v katerih živijo. Župan Ben McAdams se s svojo ekipo že več let spoprijema s težavami, ki pestijo ljudi na robu družbe. »Kar sem doživel v zavetišču za brezdomce, me je povsem pretreslo in utrdilo moje prepričanje, da brezdomstva ne smemo več potiskati na stran,« je povedal za Deseret News.

O vikendu na ulici več mesecev ni govoril. Bal se je, da bi ljudje njegovo dejanje razumeli kot ceneno nabiranje političnih točk na račun trpljenja soljudi. Spregovoril je šele, ko so novinarji portala Deseret News izbrskali informacijo o njegovem dejanju in ga prosili za intervju.

Nekega marčevskega petkovega popoldneva je denar in dokumente pustil v pisarni in se odpravil v sosesko Rio Grande, ki velja za eno nevarnejših v mestu. Prvo noč je preživel na ulici, drugo pa v zavetišču za brezdomce, ki ponuja nekaj več kot tisoč postelj. Zanimalo ga je, zakaj številni brezdomni ljudje noč raje preživijo na prostem kot pa v zavetišču. »Bilo je pretresljivo na več ravneh,« je McAdams o izkušnji dejal za portal Deseret News. Ugotovil je, da zavetišča, v katerih živijo tudi družine in otroci, niso varna. Priča je bil vbrizgavanju drog in hudemu nasilju med brezdomci. Opozorili so ga, naj svojo torbo uporabi kot vzglavnik, sicer svojih stvari ne bo več videl. Posvarili so ga pred nočnimi obiski stranišča zaradi možnosti spolnega nasilja. McAdams pravi, da po eni noči v zavetišču z lahkoto razume, zakaj številni brezdomci raje spijo na prostem tudi v izrednih vremenskih razmerah kot pa v zavetišču.

»Za župana nisem kandidiral zato, da bi imel službo, temveč zato, da bi lahko pomagal ljudem. Trudil se bom izboljšati položaj brezdomcev, četudi me bo to stalo političnega položaja,« je še povedal za Deseret News. Problematično zavetišče bodo zaprli do junija 2019, do takrat pa bi naj odprli tri nova.