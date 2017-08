Vrtne kosilnice Rem Power (kakor se po novem imenujejo produkti Elektro Maschinen) prinašajo v Dilexovo ponudbo kosišča v razponu med 46 in 56 centimetri. Kosilnice Rem Power so prišle v prodajalne v mesecu aprilu. Na preizkusu smo uporabljali dve vzorčni kosilnici in se osredotočili na kvaliteto izdelave, konstrukcijske rešitve in vodljivost kosilnice. Preizkušeni kosilnici sodita med vsestransko uporabne naprave za košnjo srednje velikih površin. Prva vzorčno poimenovana kosilnica LMEm 5100 BSE Plus je imela 3,2 kW motor in 51 cm široko kosišče, druga kosilnica LMEm 4600 BSE Plus pa 2,2 kW močan bencinski motor in kosišče široko 46 cm.

Za košnjo manjših in večjih trat Obe kosilnici sta v prvi vrsti namenjeni košnji srednje velikih površin s poudarkom na pobiranju trave v koš. S priloženimi plastičnimi vložki je možen tudi stranski izmet ali mulčenje na večjih travnih površinah, vendar pa enostavni plastični vložki le potrjujejo, da se kosilnica najbolje počuti s košem na hrbtu. Obe kosilnici imata koša prostornine 60 litrov, ki sta opremljena s prikazovalnikom napolnjenosti. Koša sta izdelana v kombinaciji tekstila in plastike, tako da sta lahka in delno zložljiva. Izpraznita se brez težav, le pri pritrjevanju koša na dve sicer močni plastični kljukici utegne nameščanje malo nagajati.

Dodatno zaščiteno ohišje Kosilnici sta torej izdelani vzorno, za prijetnejšo uporabniško izkušnjo pa poskrbijo še nekatere malenkosti. Vsi gibljivi deli (prestave, ročica za nastavljanje višine, ročice za zlaganje ročajev, prečka za pogon) so pobarvani rdeče, zato smo se okrog kosilnice hitro znašli tudi ob začetnem spoznavanju. Z vijaki »na zaklep« lahko hitro zložimo ročaj čez kosilnico, s čimer nekoliko zmanjšamo prostor za shranjevanje. Nastavljanje višine košnje je na obeh kosilnicah centralno, tako da z eno ročico nastavimo višino vseh štirih koles. Obe kosilnici lahko nastavljamo sedemstopenjsko med 25 in 80 milimetri. Posebne pohvale je vreden trden kovinski ščitnik na sprednji strani, ki olajša dvig kosilnice med čiščenjem, hkrati pa ohišje varuje pred poškodbami. Pogonska kolesa so večja od sprednjih in dobro opravljajo svoje delo tudi na nagnjenem terenu, čeprav smo z večjo kosilnico ob košnji pri najvišji hitrosti opazili, da se kolesa nekaj trenutkov vrtijo v prazno, preden dobijo oprijem in poženejo kosilnico naprej. Višina ročaja ima dve nastavitvi, kar zadostuje, da je uporaba kosilnice prijetna visokim in nizkim uporabnikom.

Električni zagon in spremenljiva hitrost Zagon motorja lahko opravimo ročno ali prek električnega zaganjalnika. Čeprav kosilnici nista opremljeni s črpalko za gorivo, ki bi pomagala pri zagonu, zagon hladne kosilnice ne predstavlja prevelikega napora. Kosilnici tudi nimata posebne ročice za čok, temveč je ta del ročice za nastavljanje hitrosti. Seveda se ob luksuzu električnega zagona nismo kaj preveč trudili z vlečenjem vrvice. Z obratom ključa kosilnica zapoje brez vsakega truda, roke pa ostanejo spočite. Električno energijo dobi kosilnica iz manjšega akumulatorja, ki se s polnilnikom skriva v škatlici na ohišju kosilnice. Električni zagon olajša samostojno uporabo kosilnice predvsem koscem, ki jim je poteg ročice pri ročnem zagonu prenaporen. V tem smislu je še kako koristna tudi možnost nastavljanja hitrosti košnje, s katero delo prilagodimo terenu in uporabniku. Ob robu naše trate, kjer smo se najbolj približali zasajenim rožam, smo zato lahko kosili počasneje in imeli s tem več nadzora nad tekom kosilnice. Hitrost nastavljamo z ročico na ročaju, ki se na večji kosilnici LMEm 5100 BSE PLUS premika kot prestavna ročica z več stopnjami, na manjši pa brezstopenjsko. Razpon hitrosti je primeren in med počasno košnjo se kosilnica giblje res po polžje, pri najvišji hitrosti pa jo dohajamo s hitro hojo.