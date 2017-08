V čelnem trčenju dveh vozil v naselju Tremerje v občini Celje je življenje izgubila ena oseba, drugo pa so, ko so jo gasilci uspeli rešiti iz zverižene pločevine, odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Po navedbah oprave za zaščito in reševanje sta vozili popolnoma uničeni.

Popoldan je bila za več ur zaprta regionalna cesta med Domžalami in Trojanami pri Kompoljah. Tam je namreč osebni avtomobil trčil v oviro, se prevračal in obstal na cesti. Voznik nesreče ni preživel, poroča uprava za zaščito in reševanje.