Olimpija bi se lahko izgovarjala na marsikaj – vsaj tri stvari niso bile v korist Ljubljančanov – a je razloge zgolj za remi v Kranju poiskala v lastnih vrstah. Igrišče je bilo slabo, saj ga Kranjčani niso polili z vodo, da so s takšno ukano izničili lep del prednosti Ljubljančanov v hitrih igralcih in tehničnem znanju z veliko pestjo žoge. Termometer je kazal 35 stopinj Celzija. Sodnik Miran Bukovec je goste oškodoval vsaj za eno enajstmetrovko po prekrških nad Issahom (kaznovan z rumenim kartonom za simuliranje) in Savićem.

»Enkrat, dvakrat na sezono se zgodi takšna tekma, ko imaš popolno kontrolo in dovolj priložnosti, pa ne dosežeš gola. Po igri smo si zaslužili tri točke. Upam, da smo s tem porabili svoj odmerek smole in da bomo na naslednjih tekmah, ko bomo prevladovali, tudi zadeli gol. Se je pač zgodil takšen dan. Gremo naprej,« je ostal miren trener Olimpije Igor Bišćan.

Štiglec ni izkoristil avtoceste Hrvaški strokovnjak ni zadel z menjavama, ko je na igrišče poslal Oduwa, da bi tekmecu povzročal težave na boku, in Miškića, ker ima dober strel od daleč, kar je le dokaz, da je še mlad trener. To je bila tekma, na kateri bi Olimpija potrebovala klasično devetico. Torej ubijalca, ki bi gol dosegel tudi na silo, kar je na primer uspelo mentalno močnejšemu Mariboru na gostovanju v Kranju. V Vombergerju Olimpija sicer ima ubijalca, a sedi na tribuni, ker še ni prišel certifikat iz Argentine, za nameček pa ima težave z gležnjem. Igra Olimpije ni bila blesteča kot na prvih treh tekmah v sezoni. Največja težava je levi bok, kjer je imel Štiglec, ki bi bil glede na višino bolj primeren za štoperja, v prvem polčasu trikrat avtocesto do gola, a je vedno izbral najslabšo rešitev. Savić je na pogled všečen, a je bil znova nekonkreten pri realizaciji najlepših priložnosti. Poznala se je odsotnost vezista Brkića (poškodba gležnja), saj Tomić ni potrdil, da je boljši, čeprav je lani v BiH igral za prvaka, moštvo Zrinjski, mojster za proste strele pa osmouvrščeno moštvo Mladost. Tudi Dario Čandžija ni blestel tako kot proti Gorici in Aluminiju, saj je imel veliko netočnih podaj. »Kranju čestitke za točko. Vse je bilo tako, kot smo pričakovali. Triglav se je branil in prežal na protinapade, a ni niti enkrat ogrozili našega gola. Sami smo krivi, ker nismo izkoristili priložnosti. Če bomo nadaljevali s takšnimi igrami, bo izid na naslednjih tekmah ugodnejši za nas,« je menil kapetan Olimpije Branko Ilić. V ljubljanskem taboru ničesar ne prepuščajo naključju, zato so igralce po tekmi v slačilnici pričakale testenine, sadje in napitki. Za Kranj je bilo gostovanje Olimpije magnet za gledalce, saj jih je bilo blizu 2000. Da je na tribuni vip, kjer je bil tudi nekdanji športni direktor Olimpije Rako Stojić, vsak dobil sedež, ki mu je bil namenjen, je v vlogi priložnostne hostese poskrbel kar športni direktor kluba Siniša Brkić. Trmasti Gorenjci so se z mlado zasedbo srčno borili in disciplinirano branili, bili pa tudi izzivalni, pri čemer je pretiraval Majcen, zato je v treh minutah prejel dva rumena kartona. S tretjim remijem imajo že sloves prvaka neodločenih izidov. Točka proti Olimpiji je pomembna predvsem za dvig morale ekipe, ki si zasluži precej boljši stadion. Prostore pod glavno tribuno je načel zob časa, zato je veliko improvizacije. »Naša predstava je bila veliko bolj zrela kot proti Mariboru. To je dokaz napredka v naši igri. Onemogočili smo izjemno kakovost Olimpije v posesti žoge in hitrost v napadu. Vedeli smo, da bo Olimpija imela nekaj priložnosti. V prvih polovicah obeh polčasov smo se Ljubljančanom dobro upirali in imeli prek Poplatnika priložnost v drugem polčasu. Tekmi z Olimpijo in Mariborom sta za tako mlado ekipo nagrada, s polnim stadionom in dobrim vzdušjem. Zadaj se začenja serija pomembnih tekem za obstanek. Čim prej moramo zbrati 40 točk, kolikor je potrebnih za obstanek,« je povedal trener Triglava Tonči Žlogar.

Petarda Maribora v mreži Ankarana Komaj se je dobro začelo, pa je bilo že konec. Maribor je proti Ankaranu odigral tekmo, kakršno si branilec naslova želi z novincem med prvoligaši. Hiter gol, še eden iz prekinitve, evrogol in iskriva igra – tudi tekmečeva – ter učinkovite menjave. Petarda ob pravem času. Napoved, da ne bo težko preklopiti z Islandije v Dravograd, se je tako uresničila. Vijoličasti so dvoboj vzeli zares in so zdaj sami prvič letos na vrhu lestvice. »Verjamem, da bo državni naslov ostal v Mariboru,« je že med polčasom ocenil tudi novi stari branilec Martin Milec, ki je se je po letu 2014 vrnil v Ljudski vrt. Kramarič je za prvenec v vijoličastem iznajdljivo izkoristil nesporazum Primca in vratarja Paala. Ankarančani so se pobrali, ogreli Handanovića s strelom Primca, vendar Mariborčanom ni prišel do živega niti razveljavljeni zadetek Hotića. Je pa zato po njegovi podaji iz kota zabil Pihler z glavo. Nadaljevanje je bilo podobno, Maribor si je želel čim več golov. Evrogol je z razdalje zabil Hotić, Ankarančani pa so zmogli ne le častni gol prek Kidriča, temveč tudi boljšo igro. Toda ravno ko so se sprostili, je v petih minutah po vstopu svoj 125. gol v slovenski ligi zabil še Tavares, za konec pa so si Ankarančani zabili še avtogol. »Nismo bili dovolj dobri. V konci napada je bilo premalo sodelovanja, ni bilo enostavnih zaključkov, preveč smo igrali na silo,« je po drugem zaporednem porazu Rudarja povedal trener Marijan Pušnik. »Čakali smo na priložnost iz protinapada in jo izkoristili,« je o zmagoviti taktiki povedal trener Krškega Stipe Balajić.

1. SNL, 4. krog 1. Maribor 4 4 0 0 10:3 12 2. Olimpija 4 3 1 0 9:1 10 3. Krško 4 2 1 1 6:6 7 4. Domžale 3 2 0 1 8:3 6 5. Rudar 4 2 0 2 5:4 6 6. Aluminij 4 1 1 2 6:9 4 7. Celje 4 1 1 2 4:9 4 8. Triglav 4 0 3 1 3:4 3 9. Ankaran 4 0 1 3 3:11 1 10. Gorica 3 0 0 3 1:5 0 Pari prihodnjega kroga, petek ob 18. uri: Celje – Triglav, ob 20.20: Maribor – Domžale, sobota ob 18. uri: Gorica – Aluminij, ob 20.20: Olimpija – Rudar, nedelja ob 18. uri: Krško – Ankaran.