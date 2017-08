Dober dan, imate kaj za prijaviti?

Ko sem pred dnevi v novicah videl fotografijo dolge kolone vozil pred vstopom v predor Karavanke, me je v trenutku prešinilo nekaj prebliskov o tem, kako hitro se lahko spremeni situacija. Še pred nekaj leti smo imeli kontrole na meji, potem smo jih slovesno ukinili, zdaj pa jih ponovno selektivno in občasno izvajamo. Prav tako v Slovenijo prihaja vse več turistov, v primerjavi z lanskim junijem imamo 22 odstotkov več nočitev, prepoznavnost je vse boljša in množice ljudi odkrivajo slovenske lepote, kar posledično povečuje tudi promet na naših cestah, zlasti v toplejših mesecih. Priprave na gradnjo druge cevi karavanškega predora so se začele, in če je verjeti načrtom, naj bi se gradbena dela začela v letu dni.