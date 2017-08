Na prizorišče dirke s peščeno progo, številnimi grbinami in luknjami v Lommelu je Gajser letos prišel s precej drugačnim izhodiščem kot v minuli sezoni. Takrat je v Belgijo pripotoval s sedmimi skupnimi zmagami na dirkah za SP v sezoni, štirimi drugimi mesti, dvema tretjima in kar 13 zmagami v posamičnih vožnjah. Šele v Lommelu je v prejšnji sezoni s skupno petim mestom prekinil fantastičen niz 13 zaporednih stopničk, letos pa je bila popotnica aktualnega svetovnega prvaka zaradi zloma lopatice (izpustil je tudi dve dirki) slabša: po dve zmagi in drugi mesti, eno tretje in šest slavij v posamičnih vožnjah.

»Drži, da mi je proga v Belgiji najmanj všeč med vsemi, a upam, da bom dobre občutke in formo z zadnje dirke na Češkem prenesel tudi v Lommel. Dobro sem pripravljen in morebiti bom celo izboljšal tretje mesto iz Loketa pred dvema tednoma,« je pred 14. dirko v sezoni napovedoval Tim Gajser (lani je bil v Lommelu v posamičnih vožnjah 15. in prvi), vendar se še zdaleč ni izšlo po njegovih željah. Že v sobotnih kvalifikacijah je bil s tretjim mestom in kar 30-sekundnim zaostankom za vodilnim dvojcem Jeffrey Herlings in Antonio Cairoli slabši kot lani, ko je zmagal. Najprej je tretji kvalifikacijski čas sicer dosegel Litovec Arminas Jasikonis, ki pa ni opravil testa glasnosti motorja (ta je bil preglasen), zato ga je žirija kaznovala s petimi mesti pribitka in je včerajšnji vožnji za VN Belgije začel šele z osmega mesta.

Drugače od zadnje dirke na Češkem, ko je bil v obeh vožnjah najhitrejši na startu, je Gajser danes obakrat zatajil. Na progi v mestu z okoli 35.000 prebivalci tik ob meji z Nizozemsko je 20-letni slovenski šampion v prvi vožnji uvodni krog končal šele na 11. mestu, do konca pa je pridobil zgolj dve mesti in »prvi polčas« dirke končal deveti s skoraj minuto in devetimi sekundami zaostanka za zmagovalcem, 22-letnim Herlingsom. Le za odtenek bolje je začel drugo vožnjo, v kateri je bil osmi po prvem krogu, v končnici padel, a se pobral in nadaljeval. Toda zaradi padca je s takratnega šestega mesta zdrsnil na končno deseto, njegov zaostanek za zmagovalcem Herlingsom (dobil je obe vožnji, obakrat je bil drugi Italijan, osemkratni svetovni prvak Antonio Cairoli) pa je bil kar minuto in 43 sekund. V dveh vožnjah je dirkač iz Pečk pri Makolah skupaj zbral le 23 točk (12+11), a vseeno obdržal peto mesto v skupnem seštevku za SP. Do konca sezone je samo še pet dirk, naslednja pa bo že to nedeljo v Švici.