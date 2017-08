V zadnjem letu so mediji razkrili, da več podjetij, ki izvajajo čiščenje za ustanove javnega sektorja, množično krši pravice delavcev.

Tudi Banka Slovenije kmalu ne bo več zaposlovala čistilk. Njene prostore za zdaj čisti devet delavk, tri so zaposlene pri njej, šest pa jih pošilja podjetje Prosen Com. To podjetje je bilo pred kratkim izbrano, da bo prevzelo celotno čiščenje in bo, ker je bila v razpisu takšna zahteva, prevzelo tri čistilke, ki jim plačo zdaj plačuje Banka Slovenije. Eno leto jim bo moralo še zagotavljati pravice, ki jim pripadajo iz kolektivne pogodbe Banke Slovenije.

Boljše od odpuščanja Banka Slovenije se je za to odločila zaradi »zniževanja stroškov poslovanja z ukinitvijo internega izvajanja procesa čiščenja«. Skupni letni strošek čiščenja naj bi se zmanjšal s 148.252 evrov na 131.300 evrov. Prokuristka podjetja Prosen Com Andreja Prosen pravi, da bodo pocenitev dosegli pri čistilih in čistilnih pripomočkih, »saj imamo lasten in direkten uvoz, pri čemer ni treba plačevati marž prodajalcem«. Predstavnica sindikata Banke Slovenija Andreja Kopač oddaji čiščenja zunanjemu podjetju nasprotuje, a priznava, da je prezaposlitev čistilk »precej boljša od odpustitve iz poslovnih razlogov, kar je bila, seveda, tudi opcija«. Tudi ona meni, da gre za »čisto ekonomsko logiko«. »Storitev čiščenja ni primarna dejavnost BS in se čistilci najlažje najemajo od zunaj,« pravi.