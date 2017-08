Pred kratkim smo poročali, da strategija družbe Slovenski državni gozdovi že od januarja čaka, da jo sprejme vlada, in da je tam obtičala zaradi diametralno nasprotnih pogledov ministrstev za gospodarstvo in za finance na morebitno ustanavljanje centrov za zbiranje in predelavo lesa. Gospodarsko ministrstvo vztraja, da mora SiDG ustanoviti regijske lesne centre, finančno ministrstvo jim je – tako je mogoče razbrati iz njihovega stališča iz februarja letos, pod katero je podpisana državna sekretarka Miranda Groff Ferjančič – nasprotovalo. V tem stališču so med drugim zapisali: »Ni naloga SiDG ustanavljanje predelovalne industrije. Ne moremo se strinjati z aktivno vlogo SiDG v žagarski industriji z ustanavljanjem lastnih zmogljivosti. Predvidene aktivnosti pomenijo, da bo SiDG aktivno vstopil na področje predelave lesa, kar pa ni skladno z namenom ustanovitve družbe.«

Finančniki so si premislili

Toda na finančnem ministrstvu so si očitno premislili. Zdaj trdijo, da oni ne ovirajo sprejetja razvojne strategije SiDG in da ne nasprotujejo vzpostavljanju centrov za zbiranje in predelavo lesa. »Vztrajamo samo pri tem, da se ti centri ne oblikujejo kot samostojne pravne osebe, ampak kot organizacijske enote znotraj družbe Slovenski državni gozdovi. Glavna težava pri sprejemanju strategije pa je spor med gospodarskim in kmetijskim ministrom, spor na relaciji Počivalšek–Židan,« so pojasnili na finančnem ministrstvu. Toda kmetijci zagotavljajo, da o sporu ne vedo nič. »Ministra Židan in Počivalšek dobro sodelujeta,« so nam povedali.

Družba Slovenski državni gozdovi je 12. julija vladi posredovala spremenjen predlog razvojne strategije SiDG, v kateri so predvideni vsaj trije centri za zbiranje in predelavo lesa. Iz pojasnil, za katera smo zaprosili tudi kmetijsko ministrstvo, je mogoče razbrati, da tovrstnim centrom ne nasprotujejo. Takole so zapisali: »Vzpostavitev centrov za zbiranje in predelavo lesa je predvidena v izhodiščih vlade (sprejeta so bila 19. oktobra 2016, op. p.), ki jih je družba v strateškem načrtu dolžna upoštevati.« Iz tega je mogoče sklepati, da med Počivalškom in Židanom ni spora, da sta torej kmetijski in gospodarski minister na isti valovni dolžini. Pa sta res?