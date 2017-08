Že vse od leta 2010 so slovenska sodišča obogatena z opremo, s katero lahko sodniki, če se tako odločijo, v celoti ali delno zvočno posnamejo dogajanje na sojenju. To naj bi pospešilo in olajšalo delo v sodnih dvoranah, a vselej ni tako. »Oprema je stara in se pospešeno kvari, kar je razvidno tudi iz vrste pisanj prvostopenjskih sodišč, ki ministrstvo za pravosodje redno opozarjajo na konkretne napake in pomanjkljivosti sistema, zaradi katerih prihaja do prekinitev in preložitev obravnav ter podobnega. Ker gre za projekt ministrstva za pravosodje, menimo, da mora ministrstvo tudi zagotoviti vzdrževanje in zamenjavo opreme,« nam je težave, s katerimi se soočajo sodišča, pojasnil predstavnik vrhovnega sodišča Gregor Strojin.

Težave z opremo pa niso edino odprto vprašanje pri zvočnem snemanju dogajanja na sodišču. Ocene o učinkovitosti snemanja obravnav se namreč razlikujejo, strojepiske potrebujejo veliko časa za pretipkavanje, morebitne implementacije sistemov za avtomatsko prepoznavanje govora pa še ni na obzorju.