Koliko vojakov je sodelovalo, še ni jasno. Predstavnik venezuelske vlade Diosdado Cabello je medtem navedel, da so aretirali več teroristov, ki so napadli vojaško oporišče Fuerte Paramacay. Reuters je medtem poročal o streljanju v bližini oporišča, ki ga uporablja nacionalna milica (FANB), ki je sicer del venezuelskih oboroženih sil, lokalni mediji pa so objavili fotografije, ki prikazujejo domnevne upornike, in pri tem poročali, da so uporniki pozvali k vstaji proti predsedniku Maduru.

V videoposnetku, ki je nato zakrožil po družbenih omrežjih, je videti skupino kakih 15 moških v vojaških uniformah, nekateri med njimi so oboroženi, ki trdijo, da so začeli upor v Valencii, da bi ponovno vzpostavili demokracijo. V drugih delih države vstaje menda ni bilo. Kot je še sporočil Cabello, med vojaki vlada absolutni mir, ljudstvo in vojska pa bosta skupaj branila domovino. Sicer pa so se razmere dodatno zaostrile že v soboto, ko je ustavodajna skupščina s položaja razrešila generalno državno tožilko Luiso Ortega Diaz, ostro kritičarko predsednika Madura, ki je napovedala preiskavo spornih volitev, na katerih je bila pred tednom dni izvoljena skupščina.