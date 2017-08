Na predsedniških volitvah v Ruandi je z 98 odstotki glasov zmagal Paul Kagame. Državo vodi že od leta 1994. Takrat je kot mlad general in voditelj upornih Tutsijev ustavil pokol, v katerem je umrlo 800.000 Tutsijev, ter postal obrambni minister in podpredsednik države. Od leta 2000 je tudi uradno predsednik. Večina Ruandcev je navdušena nad njim, ker je državi zagotovil stabilnost in ji omogočil hiter gospodarski razvoj. Na zadnjem predvolilnem zborovanju se je zbralo kar 600.000 njegovih privržencev.

Najboljši voditelj našega časa

Kagame vlada avtoritarno. Kljub temu ali tudi zaradi tega je postal vzor za voditelje afriških držav. Hvalijo ga tudi nekdanji ugledni zahodni politiki, kot sta Tony Blair, ki ga ima za »vizionarja«, in Bill Clinton, ki ga označuje »za najboljšega voditelja našega časa«. Sedanji hiter gospodarski razvoj 12-milijonske Ruande, pri čemer so razlike med množicami revnih in peščico bogatih še zmeraj zelo velike, je sicer treba pripisati tudi temu, da so zahodni voditelji, ki so leta 1994 prezrli pokol (po Kagamejevem mnenju naj bi bila Francija tudi odgovorna za pokol), nato zaradi slabe vesti segli globoko v žep in tako omogočili preporod Ruande. Vsekakor ima za sedanje relativno blagostanje Ruande, tudi vse nižjo nepismenost in smrtnost otrok, zasluge tudi Kagamejev pragmatizem, njegov boj proti korupciji in sploh vse, kar je storil, da je privabil tuje vlagatelje. Lani je imela Uganda 8-odstotno gospodarsko rast.

Drugi afriški voditelji 59-letnemu Kagameju zavidaj tudi to, da lahko preganja svoje nasprotnike, ne da bi zahodne vlade protestirale. In na vsakih volitvah je že vnaprej zmagovalec. A Kagame je večkrat povedal, da sta gospodarski razvoj in stabilnost države veliko pomembnejša od svobode izražanja in vrednot zahodne demokracije. Svojim političnim nasprotnikom sicer omogoča minimalno svobodo. Nekateri vidijo v njegovem režimu prilagajanje zahodne demokracije Afriki.