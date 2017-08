»Že pred nekaj tedni smo presegli obisk, ki smo ga imeli lani ob tem času. V prvem letu delovanja smo ustvarili več kot 13.500 nočitev gostov, ki so k nam prišli iz več kot 30 držav sveta: od Turčije do Finske in celo iz ZDA,« se pohvali vodja kampa Špik v Gozdu - Martuljku Rado Urevc.

Po dolgem desetletju premora sta kamp ponovno obiskala tudi nizozemska zakonca. Bert Middag nam je zaupal, da je svojo družino tja na počitnice vozil kar šest let zapored. »Zelo je bilo sproščeno. Otroci so se družili z vrstniki iz drugih držav na športnem igrišču ali pa so plavali v bazenu. Saj veste, ko se otroci zabavajo, je vsa družina zadovoljna.« Potem pa so naslednje leto ugotovili, da so kamp zaprli, in morali so najti nadomestnega. Ker nikjer ni takšnega razgleda, ko stopiš iz prikolice, kot pod Špikovo skupino, Middag pravi, da nikjer niso bili povsem zadovoljni.

Kopališče bi privabilo družine Po lanskem naključnem obisku Zgornjesavske doline sta se nizozemska zakonca letos s prikolico spet odpravila v kamp Špik. »Zelo nama je všeč. Kamp je nov in moderen, kar je velika prednost. Le še kopališče bi morali urediti, da bi bil bolj privlačen za otroke. V tem primeru bi tudi midva z ženo novico sporočila sinu, ki ima zdaj tudi sam otroke. Najin vnuk ravno obiskuje plavalni tečaj,« pravi nizozemski gost. »Povpraševanja po kopališču je med našimi gosti kar precej,« se zaveda Urevc. »To bi bila zagotovo dobrodošla dodatna popestritev, ki bi spremenila tudi strukturo gostov. Trenutno k nam prihajajo predvsem pari brez otrok, ki so ljubitelji aktivnih počitnic in se vsak dan odpravljajo na pohode ali kolesarijo. Če bi imeli kopališče, pa bi zagotovo prišlo več družin z otroki,« dodaja vodja kampa.

Iščejo nadomestno lokacijo Čeprav so lani v Kranjski Gori gradnjo kopališča z umetnim jezerom napovedovali že za bližnjo prihodnost, so načrti vsaj začasno padli v vodo. »Kopališče je bilo predvideno na Jezercih ob kampu, a so študije poplavne varnosti pokazale, da predvidena lega ne bi bila ustrezna, zato od Agencije RS za okolje za gradnjo jezera na tem območju nismo dobili dovoljenja,« pojasnjuje župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat. »Občina ima sicer okoli 3000 kvadratnih metrov zemljišča na zahodnem delu, kar pa je za uresničitev predvidenih načrtov premalo,« dodaja župan. »Nismo še vrgli puške v koruzo,« pa zagotavlja direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber. »Želimo biti neodvisni od zimske sezone, zato krepimo tudi poletne dejavnosti. Kopališče v bližini kampa Špik bi bilo idealno, saj je to primeren prostor za preživljanje časa v naravi. S tem bi poleti nekoliko razbremenili tudi turistov polno Kranjsko Goro,« pravi v upanju, da se bo našla nadomestna lokacija.