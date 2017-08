Serijski ropar, ki je konec meseca julija plenil po Primorski, je moral za rešetke pripora. K aretaciji je močno pripomogel tudi kriminalist, ki je osumljenca pred enim od ropov naključno opazil v svojem prostem času. Izkazalo se je, da je po Primorski ropal 34-letni srbski državljan, ki je bil pred tem dejaven tudi že v Bosni in Hercegovini. Skupaj je nakradel za okoli 5500 evrov, večino nakradenega pa je že zapravil za prepovedane droge in igre na srečo.

Črpalkarja zaklenil v skladišče

Štiriintridesetletni srbski državljan je prvič udaril 22. julija, ko je v Bertokih z nožem v roki zakorakal v trgovino in od prestrašene prodajalke izsilil 800 evrov. Že čez štiri dni so policisti prejeli nov klic, da v isti bertoški trgovini ponovno poteka rop. Tokrat je ropar tolkel po blagajni toliko časa, da se je ta vdala, in odnesel okoli 900 evrov. »V tistem času so na izvozu hitre ceste pri Bertokih policisti obravnavali prometno nesrečo, kar pa osumljenca očitno ni zmotilo in se je, kljub neposredni bližini več policijskih patrulj, odločil za izvršitev ropa,« so drznost roparja opisali policisti.

Po obeh ropih so policisti začeli preverjati 34-letnega Srba in se dokopali tudi do njegove fotografije, posnete v eni od novogoriških igralnic.

Obraz sumljivega 34-letnika je kriminalistom tako postal znan, kar je pozneje pripomoglo k njegovi aretaciji. A ne po povsem klasični poti. Koprski kriminalist je v prostem času v Dutovljah opazil 34-letnika in njegov avtomobil, čez približno dve uri pa je na policiji zazvonil telefon, da je prav v Dutovljah prišlo do ropa bencinskega servisa. Osumljenec je po bencinski črpalki mahal z nožem in iz blagajne in trezorja pobral 3500 evrov dnevnega izkupička. Zaposlena črpalkarja je po ropu zaklenil v skladišče in peš pobegnil.