Če kdo meni, da so na to odločitev slovenskih oblasti vplivala odlična opozorila nekaterih strokovnjakov – na primer Svetlane Slapšak v Večeru (http://www.vecer.com/o-zalitvah-6284870) – se moti. Kdaj so se še slovenske oblasti ozirale na opozorila svojih strokovnjakov? Trznejo le še na kakega sprevodnika kakšnega vlaka. Prepričan sem namreč, da so reagirali šele takrat, ko jim je strojevodja vsaj francoskega dela francosko-nemškega vlaka povedal, da bo izklopil slovenski vagon, če ne bodo iz njega odstranili slepega potnika Boštjana. Si pa kar predstavljam seksistične napade omenjenega osebka na Vasilko Sancin, ki bo kandidirala namesto njega. Še toliko bolj, ker je ženska. Pa čeprav po mojem mnenju strokovno prekaša B.M.Z. A strokovnost tu ne velja. Čustva prevladujejo nad stroko in razumom.

Matjaž Hanžek, poslanec DZ