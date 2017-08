Ilija Vabec se je rodil na Hrvaškem in srednjo šolo obiskoval v Čakovcu, kjer je pridobil naziv arhitektonski tehnik. Šolo je končal z zaključnim projektom Hiša na vodi, ki je prejel drugo nagrado na državni razstavi zaključnih del. Ker ima sorodnike v Ljubljani, je leta 2013 vpisal študij Arhitekture na Univerzi v Ljubljani, kjer zdaj obiskuje četrti letnik. Ob študiju se nenehoma posveča svojim hobijem, saj se z oblikovanjem nakita najpogosteje lahko izrazi. Pravi, da je to zanj arhitektura v malem – da v procesu načrtovanja nakita prihajamo do arhitekture. Je okoljsko ozaveščen in poudarja, da je zavedanje o pomenu narave izjemno pomembno, zato ni naključje, da je med mnogimi materiali favoriziral les. Njegove lesene izdelke zaznamujejo ideja, posebej izbrani kosi lesa, obdelava s sodobno tehnologijo in odlično ročno delo.

Razmišlja široko, navezuje se tako na Vitruvija, ki je omenjal nujno usmerjenost arhitekture k naravi in uporabo lesa v gradnji, kot na sodobne arhitekte, kot sta profesorja Elviro Di Meo in Antonio Rossetti iz Italije, ki poleg načrtovanja arhitekture ustvarjata nakit iz akrilnega stekla in drugih umetnih materialov. O sebi pravi: »Vedno sam želel vedeti in preizkusiti nekaj več. Zanimajo me nove tehnologije, letalstvo, robotika in ročno delo. Ob vsem tem res uživam in se sprašujem, kako narediti nekaj številno več in obenem ohraniti kakovost na najvišji stopnji.«