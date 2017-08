Potem ko je podjetje Cofound.it zbralo 13 milijonov evrov v kriptovaluti ether in s svojo platformo napovedalo novo ero množičnega zbiranja zagonskih sredstev v kriptovaluti, so dva meseca pozneje osredotočeni na zaposlovanje različnih profilov ljudi. Trenutno je v ekipi 20 sodelavcev, do konca leta želijo v pisarnah v Ljubljani in na Obali številko podvojiti, je povedala Alja Isaković, produktna vodja platforme. Iščejo sodelavce v marketingu, analitike, razvijalce in projektne vodje, ki bi se jim pridružili pri delu s projekti, ki spreminjajo industrije.

Med njimi je denimo projekt Musiconomi, ki v blockchain tehnologiji uporablja pametne pogodbe za plačilo glasbenikom vsakič, ko je predvajana njihova skladba. S tem napovedujejo prevetritev glasbene industrije, ki je že zdaj vredna okoli 16 milijard dolarjev. Musiconomi datuma začetka kampanje oziroma prodaje žetonov v kriptovaluti ether še ni najavil, ga je pa mogoče pričakovati v prihodnjih tednih, ko ekipa Cofound.it napoveduje zanimive novice.