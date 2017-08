Začelo se je leta 2015. Najprej so pri youtubu uporabnikom omogočili nalaganje in gledanje video posnetkov v razponu 360 stopinj, nato je hitro sledil še facebook. Ko dve glavni platformi za gledanje spletnih video vsebin naredita tako potezo, temu sledi vsa industrija. V začetku letošnjega leta so na tehnoloških sejmih že izrazito izstopale prav kamere za 360-stopinjsko zajemanje.

Gear 360 deluje s pomočjo dveh leč. Ti zajemata okolico hkrati, programski vmesnik pa posnetka združi in ustvari 360-stopinjski posnetek. Pri gledanju takih videov se po posnetku lahko premikamo z računalniško miško, s premikanjem mobilnega telefona oziroma s pomočjo očal za virtualno resničnost.

Kamera zajema v ločljivosti 4k pri 24 sličicah na sekundo, oziroma v polni ločljivosti pri 60 fps. Zajemanje v 4k vseeno malce razočara, saj kakovost videa ni čisto takšna, kot bi pričakovali. So pa fotografije toliko boljše. Kamera je zelo majhna in priročna, polni pa se prek usb-c reže, ki omogoča zelo hitro polnjenje. Pohvalno je tudi delovanje baterije, saj nam je za občasno snemanje služila dva dni.