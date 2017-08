Hlastan je končal tretji letnik Elektro in računalniške šole v Velenju. V prostem času že polovico svojega življenja, kot pravi, trenira lokostrelstvo, seveda pa ga že od nekdaj privlači tudi računalnik. Ne zaradi igric, temveč »rad vdiram v sisteme in testiram varnost,« prostodušno pojasni.

»Pred kratkim sem bil na praksi v velenjskem podjetju, ki se ukvarja z izdelavo spletnih strani. Dali so mi nalogo, naj poskusim vdreti v njihov sistem. Mačji kašelj! V samo petih minutah mi je uspelo 'ukrasti' 40 gesel njihovih strežnikov, facebooka, finančnih gesel. Povesila se jim je čeljust. Opozoril sem jih na slabo zaščito. Iskal sem rešitev, kako bi za tamkajšnjega šefa rešil težavo, saj veliko potuje. V glavi se mi je utrnila ideja, da bi to lahko uredil z nekakšno meglo, fog po angleško. Tako se je rodila podjetniška priložnost fogy-tech.«

Če bi bil Elijah pri tej nalogi sam, bi bila zanj njena izpeljava kar hud zalogaj, predvsem časovno, zato je k sodelovanju povabil prijatelja Žigo Deutschbauerja, ki pa je bil v času pogovora odsoten. Ker sta fanta tudi sošolca, sta se letos, za potrebe četrtega predmeta pri maturi, skupaj lotila dvoletne raziskovalne naloge, pri kateri ju zanima, kako delujejo virusi in antivirusi in kako pred njimi zaščititi naprave. »Že v šoli sva našla to težavo. Tudi tu sem 'kradel' gesla in če bi hotel, bi brez težav lahko jedel malico, namenjeno mojim profesorjem. Vdiranja v računalnike sem se naučil sam, prek spleta.«

Zaščitenih bo lahko več naprav hkrati

»Notri je ploščica z računalničkom, raspberry pi, dongle za WF, kupil sem še spominsko kartico, na katero sem naložil vse potrebno, ohišje pa sem natisnil kar s 3D-tiskalnikom. Vse skupaj me ni stalo več kot 40 evrov. Za zdaj je napravico mogoče priklopiti z USB-kablom, kmalu pa bom razvil nadgradnjo, da bo delovala tudi brezžično. Dodal bom še več vhodov, tako da bo uporabnik na zaščito lahko priključil več naprav hkrati. Ta preprosta zadeva omogoča, da je vsa komunikacija od ruterja do računalnika šifrirana. Nihče ne more razbrati in dešifrirati besedila. Vsakokrat, ko se prijavite na facebook, na primer, ti podatki nekam gredo. Ali pa če se, denimo, nekje v tujini prijaviš na omrežje WF, da bi prebral svoje maile, nikoli ne veš, kdo jih takrat še bere poleg tebe. No, fogy-tech preprečuje prav to. V napravici je program, ki preprosto razprši, razbije, podatke, da jih ne more nihče prebrati,« poljudno razloži Hlastan.

»Takšnih zaščit je na svetu kar nekaj, a tako poceni in tako preproste napravice si ni izmislil še nihče,« samozavestno pove sogovornik. »Prek spleta sem naredil več raziskav, odziv je bil zelo dober, ljudje pa so mi sporočali, da za zaščito v glavnem uporabljajo le programsko opremo. No, jaz jim pa ponujam hardware, 'stroj', ki ga mora nepridiprav fizično odstraniti, če želi vdreti v računalnik, to pa je zanj že težje.«