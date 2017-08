Dvajsetletna Horvatova je tekla na deveti progi v tretji skupini, v kateri je imela kljub nedavnemu slovenskemu rekordu najslabši letošnji izid, v polfinale pa so vodila prva tri mesta iz šestih skupin ter še šest najhitrejših časov. V cilj je prišla zadnja, osma v skupini, za polfinale pa je bilo treba teči 52,01 sekunde.

»Ko sem videla startno listo, sem mislila, da bom lahko kakšno tekmovalko prehitela in se v skupini bolje uvrstila. Na žalost sem dobila deveto progo, vse so bile za mano in nisem vedela, kje sem. Na zavoju se jim nisem mogla priključiti in sem preveč zaostala, da bi se otresla zadnjega mesta. Mislila sem, da sem bolje pripravljena,« je dejala Horvatova.

Na evropskem prvenstvu za mlajše člane v poljskem Bydgoszczu je 14. julija s časom 51,94 dosegla slovenski rekord ter tudi normo za London. Dan pozneje je v finalu zasedla četrto mesto s 53,06 sekunde. Na velikih članskih tekmovanjih je prvič nastopila marca letos in na evropskem dvoranskem prvenstvu v Beogradu izpadla v kvalifikacijah s 23. izidom (54,65).