Po napovedih agencije za okolje (Arso) bo danes velika toplotna obremenitev le na delu južne Slovenije in Primorskem, kjer je uprava za zaščito in reševanje v soboto razglasila veliko požarno ogroženost. Agencija za okolje opozarja na morebitna večerna neurja, naraščanje hudournikov in močan severni veter ob obali.

Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo zvečer ob prehodu hladne fronte tudi krajevna neurja. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zvečer večinoma zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 26 do 32. Učinek hladne fronte občutiti tudi v prihodnjih dneh.