Na pomurski avtocesti pred prehodom Pince je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti Madžarski, nastal je večkilometrski zastoj. Med Hajdino in razcepom Draženci proti Hrvaški je trikilometrski zastoj na koncu podravske avtoceste, pred predorom Karavanke pa je proti Sloveniji štirikilometrski zastoj, proti Avstriji pa trikilometrski. Prometnoinformacijski center voznikom v smeri Kranjske Gore priporoča izvoz Jesenice vzhod.

Gneče in zastoji nastajajo tudi na cestah Lesce-Bled, Obrov-Podgrad-Starod, Lucija-Seča-Sečovlje, Koper-Šmarje-Dragonja, Dolenje pri Jelšanah-Jelšane in Draženci-Podlehnik-Gruškovje. Na primorski avtocesti med Divačo in razcepom Gabrk v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet.

Po podatkih hrvaškega avto kluba HAK je zastoj proti mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja, po zadnjih podatkih slovenske policije pa so čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane in Gruškovje. Na mejnem prehodu Sečovlje morajo osebna vozila za vstop čakati pol ure in eno uro za izstop. Na mejnih prehodih Sočerga in Jelšane je čakalna doba za izstop osebnih vozil pol ure in eno uro na mejnem prehodu Starod.