Vsi so očitno v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov želeli Maribor. V Mariboru enotne želje ni bilo. Le izziv. Taki, zgolj nogometni, samo zato si Darko Milanič ni želel Rijeke. Raje praško Slavijo. Na poti do tretje lige prvakov bo vijoličastim stal Hapoel Beer Sheva. »Možnosti so 50:50,« je takoj napovedal Zlatko Zahović. Ker ve, kaj lahko pričakuje, saj gredo Mariborčani tretjič v boj s prvakom Izraela. Tam so bili nad žrebom veseli. »Takoj po žrebu sem se pogovarjal z Marwanom Kabho. Dejal mi je, da so si vsi iz kroga prijateljev, nekdanjih soigralcev, znancev za nasprotnika želeli prav Maribor. In to je velik plus za nas,« je razkril Darko Milanič. Ne, liga prvakov se ne zdi nedosegljiva.

Maribor je izraelsko dojemanje nogometa izkusil leta 2011 proti Maccabi Haifi in v vročem dvoboju izgubil z 1:2. Čez Maccabi Tel Aviv je leta 2014 na poti do lige prvakov šlo, a so morali Izraelci igrati na Cipru. Zlatko Zahović pa je tisti, ki v Ljudskem vrtu oceni tekmeca: »So tipična domačinska ekipa z dobrimi rezultati na domačem igrišču. poleg tega imajo odlično ozračje na stadionu. To me zelo veseli. Domači navijači, zelo podobni našim violam, pripravijo izjemen spektakel.«

Čeprav ima Hapoel Beer Sheva le štiri izraelske naslove, dva zaporedna na podlago dveh iz sedemdesetih let, so lani po zaostanku z 2:5 skoraj obrnili razplet proti Celticu in zmagali z 2:0 ter vnovič pokazali, kako pomemben je domači teren za Izraelce. Enako je izkusil letos Ludogorec, ki doma ni zmogel nadoknaditi zaostanka. Hapoel na svojem novem stadionu v dveh sezonah sploh še ni izgubil. »Lani so igrali v ligi Evropa in napredovali iz skupine v izločilni del. Ekipo dobro poznamo, saj smo bili zainteresirani za njihovega brazilskega napadalca,« doda Zahović.

Strokovni štab zdaj čaka garanje, kako 16. avgusta največ izvleči na stadionu Turner za povratni obračun 22. avgusta v Ljudskem vrtu. »Izbrali bomo ustrezno strategijo, najprej za gostovanje in potem za dvoboj na našem stadionu. Čaka nas vroče gostovanje ne samo zaradi vremena, ampak že po temperamentu tamkajšnjih ljudi in značilnosti navijačev je jasno, da bo tam izredno živo. Prvo zamisel že imamo, kako jih narediti nervozne, zabiti gol in priti domov z dobrim izhodiščem,« je končal Zahović.

Ker se bodo Domžale pomerile z Marseillom, se 17. avgusta v Stožicah obeta še en nogometni spektakel, povratna tekma bo teden dni pozneje na slovitem stadionu Veledrome. Marseille je eden najuglednejših francoskih klubov z enim naslovom evropskega in devetimi francoskega prvaka. V lanskem prvenstvu je osvojil peto mesto, neporažen je že od marca. Prvi zvezdniki zasedbe, katere tržna vrednost je 134 milijonov evrov, so francoski reprezentant Payet, Evra, Rami, Germain, Gustavo… Čeprav so Domžale vredne dvasetkrat manj (tržna vrednost ekipe je 6,6 milijona evrov), se ne predajajo vnaprej.

»Zavedamo se kakovosti francoskega moštva, a mi bomo naredili vse, da uresničimo naše sanje o igranju v skupinskem delu lige Evropa. Naša priprava bo temeljita, da bomo na prvi tekmi v Stožicah v najboljši podobi,« je poudaril trener Domžal Simon Rožman.

Pari 4. kroga kvalifikacij, liga prvakov, prvaki: Qarabag – Koebenhavn, Apoel – Slavia Praga, Olympiacos – Rijeka, Celtic – Astana, Hapoel Beer Sheva – Maribor, neprvaki: Istanbul Basaksehir – Sevilla, Young Boys Bern – CSKA Moskva, Napoli – Nica, Hoffenheim – Liverpool, Sporting Lizbona – Steaua Bukarešta.

liga Evropa, zanimivejši pari Škendija – Milan, Osijek – Austria Dunaj, Crvena zvezda – Krasnodar, Hafnarfjördur – Braga, Everton – Hajduk Split, Domžale – Marseille, Partizan – Videoton, Vardar – Fenerbahče, Dinamo Zagreb – Skenderbeu.