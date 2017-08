Slovenski nogometni drugoligaši nestrpno pričakujejo začetek tekmovanja. Velika uganka je, v kakšni pripravljenosti so vse ekipe, v katerih je bilo veliko kadrovskih sprememb. V prednosti so klubi iz osrednje Slovenije, kjer je zelo širok bazen s kakovostnimi nogometaši. Nekateri klubi (Mura, Bravo) tudi organizirajo prevoz za svoje navijače na gostovanja v prvem krogu.

Tekma med Veržejem in Dekani bo revija mladih igralcev, saj so v obeh ekipah v večini nogometaši, ki so končali mladinski staž. Oba kluba sta tudi izkoristila razmere v lokalnem okolju, Veržej razpustitev ekipe B Maribora, Dekani pa propad Kopra. Čeprav sta Fužinar in Mura oba novinca v ligi, so veliki favoriti Prekmurci glede na to, da so okrepili z enajstimi igralci in imajo na klopi Anteja Šimundžo, trenerja z uspehi in izkušnjami iz lige prvakov in evropske lige. Glede na ambicije in organiziranost tudi Bravo, ki je bil ustanovljen pred 12 leti, prihaja v Rogaško Slatino po tri točke. »Ekipa je v dobrem stanju. V štirih tednih ni bilo težav s poškodbami, zato z optimizmom vstopamo v prvenstvo,« pravi trener Ljubljančanov Dejan Grabič. Tabor iz Sežane in Radomlje spadata med najbolje organizirane drugoligaše. Današnja tekma bo tudi dvoboj klubov z zelo jasno vizijo razvoja.

Brežice so bile lani s četrtim mestom presenečenje, s 60.000 evri za člansko ekipo pa imajo enega najnižjih proračunov v ligi. Zaradi številnih odhodov – prednjačili so igralci obrambe – so Brici trenirali v okrnjeni zasedbi, zato iščejo nogometaše tudi v sosednji Italiji. Novinec Ilirija, ki se je zelo okrepil na igralskem in strokovnem področju, pričakuje Krko in tri točke. Novomeščani so se namreč usmerili v razvoj lastnih igralcev in trenutno nimajo prvoligaških ambicij. Ker Zarica šele dopolnjuje ekipo, kar se pozna tudi pri uigranosti, je Drava favorit, da z Gorenjskega odnese tri točke. Magnet za gledalce bo tudi nastop nekdanjega reprezentanta Nastje Čeha, ki je v Dravi pri 39 letih igralec in predsednik kluba.

Pari 1. kroga, danes ob 17.30: Farmtech Veržej – Jadran Dekani, Fužinar Ravne Systems – Mura, Rogaška – AŠK Bravo, Kalcer Radomlje – Cherrybox 24 Tabor Sežana, jutri ob 17.30: Brežice Terme Čatež – Brda, Ilirija 1911 – Krka, Zarica – Drava Ptuj.