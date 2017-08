Deseta dirka letošnjega prvenstva v motociklističnem razredu motoGP bo v Brnu na Češkem. Po daljšem odmoru si seveda vsi dirkači želijo drugi del sezone začeti z zmago. A tekmecev je za zdaj kar pet.

Kar pet jih ima namreč še vedno vse možnosti postati prvak, sezona pa je tako ena najbolj izenačenih po dolgih letih. Prve štiri dirkače namreč ločuje vsega skupaj deset točk. »Vsak dirkaški konec tedna smo lahko priča presenečenjem, prav vse je mogoče, odločale pa bodo najmanjše podrobnosti,« za nadaljevanje sezone napoveduje Valentino Rossi. Njegov tekmec Marc Marquez pa meni, da je to sicer izredno zanimivo za gledalce in za šport, za dirkače pa je to tudi zelo stresno: »Veliko raje bi imel bolj jasna razmerja moči, tako kot je bilo na primer pred nekaj sezonami, z več točkami prednosti, in manj konkurenčnih tekmecev. A zdaj uporabljamo enotno elektroniko, kar je vse skupaj naredilo veliko bolj uravnoteženo, poleg tega se vsi soočamo z določenimi težavami.«

Letos se je obema dirkačema Yamahe in obema Honde pridružil še Ducatijev par, pri katerem še najbolj prepriča Andrea Dovizioso, Ducati pa je v Brno pripeljal tudi povsem nov oklep motocikla, ki je še bolj aerodinamično oblikovan. Poleg tega so pravila že nekaj časa precej nespremenjena, kar pomeni, da so imeli v tem času proizvajalci veliko možnosti, da so motocikle razvili skoraj do popolnosti. A sem ter tja si vseeno privoščijo tudi kakšno brco v prazno. Kot na primer Honda, ki tudi letos nikakor ne more razviti pravega okvirja, ki bi ustrezal Marcu Marquezu. Španec bo tako v Brnu nastopil z dosedanjim okvirjem: »Preskušali smo nekaj različic, a meni še vedno ustreza stara konfiguracija. Še vedno nam manjka nekaj hitrosti pri pospeševanju iz ovinka. In kar izgubimo pri pospeševanju, moramo nadoknaditi pri poznejšem zaviranju v naslednji ovinek. To pa je pripeljalo do številnih padcev.« In Brno Hondi že tradicionalno ne leži najbolj, kar lahko pomeni, da se bosta morala oba njihova tovarniška dirkača presneto potruditi za uvrstitev med prve tri. Na petkovih treningih pa favoritom ni šlo najbolje, saj je bil najhitrejši ravno Dovizioso, sedmi je bil Dani Pedrosa, Marquez je treninge končal na desetem in Vinales na enajstem mestu, Rossi pa je bil celo šele štirinajsti.

Počitnice so seveda dirkači izkoristili vsak po svoje, Valentino Rossi na primer je bil veliko na svojem ranču v družbi prijateljev: »A vseeno nisem lenaril, tega si ne moremo več privoščiti, zelo zgodaj sem začel spet trenirati in zdaj se počutim odlično. Kot sem že omenil, napak zdaj ne more in sme več biti, imamo namreč vedno manj manevrskega prostora in vedno manj dirk, na katerih bi lahko popravljali napake s prejšnje dirke. Kdor bo zdaj najbolj pridno zbiral točke, bo imel na koncu odločilno prednost.«

Svet motociklizma je presunila novica o smrti 70-letnega nekdanjega prvaka Angela Nieta, ki je dirkal med letoma 1964 in 1987, zmagal na 90 preizkušnjah v 50-, 80- in 125-kubičnem razredu in skupaj osvojil kar 13 naslovov prvaka. Sam je sicer dejal, da je vraževeren, in je zato vedno govoril o 12 plus enem naslovu. Španec je imel prejšnji teden prometno nesrečo. V njegov štirikolesni motocikel se je zaletela voznica in dobil je tako hude poškodbe glave, da je dober teden pozneje v bolnišnici umrl.