Na zadnji dirki pred dvema tednoma za veliko nagrado Češke v Loketu je bil aktualni svetovni prvak iz Pečk pri Makolah najhitrejši v prvi vožnji in četrti v drugi, kar je zadostovalo za končno tretje mesto in prve stopničke po letošnjem 16. aprilu na dirki za VN Trentina v Italiji, ko je bil skupno drugi. »Od padca v Latviji sem pogrešal veliko treninga. Še nekaj časa pred dirko na Češkem zaradi posledic zloma lopatice in rehabilitacije nikakor nisem mogel maksimalno trenirati, poleg tega pa sem se zgolj počasi vračal v proces dirkanja. Zaradi tega nisem dosegel takšne telesne pripravljenosti, kot so jo imeli moji tekmeci. A zmaga v prvi vožnji na Češkem potrjuje dvig forme in tudi na motorju se počutim vse bolj udobno in uživam,« je ocenil 20-letni svetovni prvak Tim Gajser, ki je bil v obeh vožnjah v Loketu najhitrejši na startu.

Toda za razliko od trde podlage v Loketu, ki mu zelo ustreza, Gajserja tokrat čaka peščena proga v Lommelu. Tokratna dirka bo prva izmed treh, ki motokrosiste v elitnem razredu MXGP za SP čakajo v avgustu (sledita še preizkušnji v Švici 13. avgusta in na Švedskem 20. avgusta). Slovenec je s tovarniško ekipo HRC v Belgiji že od začetka tedna, saj so med drugim opravili še testiranje amortizacije in pripravili nastavitve motorja za peščeno podlago. Belgijska proga s krogom dolžine 1675 metrov ima specifično konfiguracijo in je edinstvena v sporedu tekem za SP. In tudi Gajser ima z njo še neporavnane račune: v Lommelu še nikoli ni stal na zmagovalnem odru, čeprav je lani slavil v drugi vožnji, glede na trenutno formo pa niti ne bi bilo presenečenje, če bi jutri opravil tudi s tem črnim nizom.

Gajserjev oče Bogomir meni, da sta tako sin kot motor dobro pripravljena na belgijsko preizkušnjo, to pa potrjujejo tudi Timove besede. »Moj glavni cilj od dirke na Češkem pred skoraj dvema tednoma so bili trdi treningi. Tudi na peščeni progi v Belgiji smo že opravili nekaj treningov. Upam, da bom tokrat dosegel celo boljši rezultat, kot je bilo končno tretje mesto na zadnji dirki v Loketu,« se nadeja Tim, ki bo tudi edini Slovenec v Lommelu. Brata Peter in Jernej Irt, ki sta tudi na zadnji dirki na Češkem ostala brez točk, sta namreč nastop v Belgiji odpovedala, medtem ko se Klemen Gerčar še vedno zdravi po poškodbi.

Tim Gajser je v skupnem seštevku za letošnje svetovno prvenstvo v razredu MXGP trenutno še vedno na petem mestu s 353 točkami, čeprav je moral zaradi poškodbe izpustiti kar dve dirki. Šest dirk pred koncem letošnje sezone slovenski šampion za vodilnim Antoniom Cairolijem (Italijan ima 523 točk) zaostaja za velikih 170 točk, pred Gajserjem pa so uvrščeni še Belgijec Clement Deesalle (431 točk), Nizozemec Jeffrey Herlings (418) in Francoz Gautier Paulin (417).

Spored dirke v razredu MXGP – danes ob 17.10: kvalifikacije, jutri ob 14. uri: 1. vožnja, ob 17. uri: 2. vožnja.