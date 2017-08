Uspešni nastopi slovenskih klubov v Evropi dvigujejo zanimanje tudi za domače ligaško tekmovanje. Ker je Olimpija ekspresno hitro izpadla iz Evrope, je v domačem prvenstvu trenutno v prednosti pred Mariborom in Domžalam, ki morata igrati po dve tekmi na teden in vmes še potovati. Ljubljančani po tihem načrtujejo, da bi pobegnili konkurenci. Že današnja tekma v Kranju bo za Olimpijo zahtevna preizkušnja, saj je Triglav na domačem stadionu spravil v težave tudi evropski Maribor. Adut Ljubljančanov je še, da imajo za vsako igralno mesto po dva kakovostna nogometaša. Trener Igor Bišćan pravi, da Olimpija počasi kaže podobno, kakršno si želi. Omenil je, da sta disciplina in vnema na visoki ravni od prvega dne, počasi pa dvigujemo kakovost podaj, gibanje, prehode pred gol tekmeca in učinkovitost.

TRIGLAV – OLIMPIJAdanes ob 16.50, sodnik: Bukovec Pred gostovanjem Olimpije si roke najbolj mane blagajnik Triglava, saj se tudi zaradi velikega števila navijačev Ljubljančanov obeta rekorden obisk. Kranjčani po dveh točkah z napornih gostovanj z gorenjsko trmo in vztrajnostjo napovedujejo skalp favorizirane Olimpije, čeprav so Ljubljančani med vsemi v ligi pokazali največ, saj ima najboljša napad in obrambo. »Po treh zmagah je lepo biti član Olimpije. Vzdušje v slačilnici je odlično. Na treningih delamo kakovostno, konkurenca je zelo ostra, zato so že medsebojne tekme na treningih na nož. V Kranju so bila gostovanja vedno zahtevna. Trenutna zasedba Triglava je mlada in poletna, zato lahko presneti marsikoga. Ne smemo jim dovoliti, da bi se razigrali. Mi smo Olimpija, zato na vsaki tekmi igramo na zmago. Vročina ne bo ovira za dobro predstavo,« pravi vezist Nik Kapun, ki se vrača v formo, potem ko je doživel pravo enoletno kalvarijo s poškodbami obeh gležnjev, zato mora še vedno delati posebne vaje za krepitev mišic. Trener Biščan ga je postavil na položaj krilnega vezista, čeprav je v osnovi centralni povezovalec igre, a se je na novem igralnem mestu dobro znašel, ker je pri mladincih pogosto igral na levi strani. Največja moč Olimpije je prav v zvezni vrsti, v kateri ima mojster za proste strele Brkić nekaj težav s poškodbo, napadalec Vombergar pa še nima pravice nastopa. Verjetni postavi – Triglav: Džafić, Bojić, Gvardjančič, Zec, Šmit, Gajić, Krcić, Robnik, Mlakar, Poplatnik, Majcen. Olimpija: Vidmar Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Tomić, Čanađija, Alves, Savić, Kapun, Issah. Naš namig: 2.

RUDAR – KRŠKOdanes ob 20.30, sodnik: Jug Krško je tekmec, ki Rudarju ne ustreza, saj ga na domačem stadionu v Velenju še ni premagal. A tokrat so razmerja spremenjena, saj sta stebra obrambe »knapov« postala Damjan Vuklišević in Robert Pušaver, ki sta leto in pol igrala v Krškem kot posojena igralca Maribora. Trener Marijan Pušnik je imel v skladu s svojo trenersko tradicijo znova dirkaški start z dvema zmagama, nato pa je po pričakovanju doživel streznitev z uro resnice v Ljudskem vrtu. Razplet tekme bo odvisen predvsem od učinka napadalcev, ki so z mislimi pri prestopih v druge klube z višjimi pogodbami. Dominik Glavina v Velenju sploh ne igra, ker z mislimi ni povsem pri stvari. John Mary skuša z goli dvigniti ceno in zanimanje, potem ko ga je menedžer prodajal po polovici Evrope, pa še v severno Afriko, a od prestopa ni bilo nič, čeprav se je na družbenih omrežjih hvalil s klubi, ki se zanimajo za igralca iz Afrike. Pri Krškem je najbolj vroč Miljan Škrbić, za katerega se zanima nekaj klubov iz Slovenije in tujine. 21-letni napadalec iz Srbije zabija po tekočem traku, podpisal se je pod vseh pet golov Krškega v letošnji sezoni, kar je prineslo štiri točke. Učinek igralca, ki je pred prihodom v Krško igral v Švici, je izjemen. V Sloveniji je na 15 prvoligaških tekmah dosegel deset zadetkov. Če bo obveljala tradicija, se bo tekma končala z remijem, ki je najpogostejši izid na medsebojnih tekmah. Verjetni postavi – Rudar: Radan, Pušaver, Bolha, Vuklišević, Kašnik, Bijol, Pišek, Novak, Črnčič, Tučić, Mary. Krško: Zalokar, Jakolič, Gorenc, Ejup, Šturm, Kovačič, Diyoke, Jurina, Mandić, Mujan, Škrbić. Naš namig: 0.

ANKARAN – MARIBORjutri ob 16.50, sodnik: Glažar Kje so misli Maribora, je bilo razvidno na včerajšnji novinarski konferenci. Skoraj vsa vprašanja so bila povezana z ligo prvakov, Hapoelom, Evropo. »Ko smo danes trenirali ob enajstih, je bilo že grozno,« se je Darko Milanič kar sam obrnil k vremenu in zgodnji nedeljski uri ter k preskoku z Islandije v Dravograd. »Razumem, da ni preprosto preklopiti, še dobro, da imamo vsaj tekmo v nedeljo. Čaka nas tekmec, ki se je že navadil igrati v prvi ligi in postaja boljši.« Milanič bo še naprej rotiral med tistimi, ki jim najbolj zaupa. »Igrali bodo najprimernejši, ki lahko dajo pravi odgovor na igrišču.« Proti Rudarju je zamenjal pet igralcev, a ohranil bistvo, ocenjuje pa, da Ankaran stoji nevsakdanje. Prav na tovrstnih tekmah bi prednost domačega igrišča in domače podpore prišla prav. Ankaran se v Dravogradu počuti sprejet, tam so uvodoma osvojili edino točko proti Triglavu. Vseeno je Vlado Badžim glede obiska optimist: »V Dravogradu pričakujem polne tribune in lep ambient.« Čeprav so Ankarančani dali dva zadetka in jih prejeli že šest, se lahko nadejajo, da bo navdahnjena trojica, ki je pri Mariboru igrala v nogometni šoli: Sven Dodlek, ki je edini prišel vse do članske selekcije, ter Timotej Mate in Emir Dautović, ki se nepremaganega Maribora ne boji: »Če jim bomo dobro parirali, bomo lahko zelo zadovoljni s točko ali tremi, če si jih bomo zaslužili.« Verjetni postavi – Ankaran: Paal, Mate, Gliha, Pahor, Badžim, Dautović, Primc, Klapan, Kidrič, Delgado, Dodlek. Maribor: Handanović, Hodžić, Billong, Šuler, Viler, Pihler, Vrhovec, Hotić, Kramarić, Mešanović, Zahović. Naš namig: 2