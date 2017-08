Četrti vročinski val, ki se v teh dneh zadržuje nad Evropo in Balkanom, bo po napovedih vremenoslovcev v prihodnjih dneh nekoliko popustil, vendar bomo posledice občutili še nekaj časa, saj obilnejših padavin ni na vidiku. Po naših informacijah zaradi vročinskega vala slovenska elektropodjetja v teh dneh niso mogla kupovati elektrike v tujini, saj se tudi v evropskih in balkanskih državah soočajo s premajhno pretočnostjo rek, cene elektrike pa so poletele v nebo.

Da so cene elektrike v teh dneh, ko vročina še traja, ob določenih urah visoke, nam je potrdil tudi naš vir blizu Gen energije. Pravi, da so zaradi tega v skupini Gen energija, kamor spadajo krška jedrska elektrarna, Gen-I, Savske elektrarne in