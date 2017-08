Italija je začela svojo kontroverzno morsko operacijo v libijskih teritorialnih vodah, kjer bo z največ šestimi ladjami libijski obalni straži pomagala pri urjenju in bo sodelovala pri poskusih preprečevanja tihotapljenja migrantov proti Apeninskemu polotoku. Misiji nasprotuje parlament iz Tobruka oziroma vlada z vzhoda države, ki jo de facto vodi general Kalifa Haftar. Medtem ko so še minuli teden nasprotovanja italijanski misiji prihajala tudi iz mednarodno priznane vlade Fajeza Saraža iz Tripolisa, so ta zdaj potihnila. Haftar je edini, ki italijanskim ladjam v libijskih ozemeljskih vodah nasprotuje, saj naj bi bila tako kršena suverenost države. Tujim ladjam je celo zagrozil z napadom. Plakati proti italijanski misiji so se pojavili tudi v prestolnici Tripolis. Na njih je bil ob napisu »Proti vrnitvi kolonializacije« upodobljen Omar Mukhtar, vodja libijskega upora proti italijanski kolonialni upravi iz začetka 20. stoletja.

Italije grožnje ne skrbijo Čeprav Haftar svojih groženj ne more uresničiti s plovili, bi nanje lahko poslal helikopterje in lahka predelana bojna letala, s katerimi so ga v libijski državljanski vojni v boju proti islamistom podpirali Združeni arabski emirati. Toda ker večina migrantskih plovil na pot proti Italiji odpluje iz zahodnega dela države, ki ga Haftar ne nadzoruje, Italije njegove grožnje pretirano ne skrbijo. V Rimu Haftarjeve očitke zavračajo in poudarjajo, da ne kršijo libijske suverenosti, saj so tam zaradi povabila libijskih oblasti. Misijo nameravajo kljub njegovi grožnji nadaljevati. S kritiko italijanske misije se je pred tedni oglasil celo iz zapora izpuščeni Saif Gadafi, sin nekdanjega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Po poročanju libijskega portala libya24 naj bi osumljenec za zločine nad človeštvom, ki ga s tiralico še vedno išče mednarodno kazensko sodišče, Italiji pripisal nostalgijo za fašističnim kolonializmom. Italijani naj bi dvostranske odnose z Libijo po njegovih besedah uničili s tem, ko so leta 2011 dovolili, da se iz njihovih oporišč izvajajo napadi na državo, zdaj pa naj bi enako poskušali storiti z napotitvijo ladij.