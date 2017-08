Po letu dni, odkar sta Slovenija in humanitarno društvo Humanitas sprožila akcijo preselitve treh sirskih begunskih družin iz Turčije v Slovenijo, upanje teh beguncev, da bi res kdaj lahko prišli k nam, ugaša. Zaradi dolgotrajne neodzivnosti turških oblasti in – kot kaže – tudi tamkajšnje pisarne Združenih narodov za begunce UNHCR, se je namreč ministrstvo za notranje zadeve nedavno odločilo, da ne bo več neposredno poskušalo preseliti družin, ki so že izrazile pripravljenost za prihod v Slovenijo, temveč bo izbor prepustilo UNHCR in Turčiji. Tako naj bi zdaj – četudi so prvotni kandidati že opravili večji del postopkov – Turčija in UNHCR za pot v Slovenijo izbrala kandidate po svoji izbiri, in ne po izbiri Slovenije. »Predstavništvo UNHCR (v Turčiji, op. p.) bomo sicer pozvali, naj ponovno preuči dokumentacijo, ki smo jo posredovali novembra lani, in skuša te družine, če ustrezajo pogojem, določenim v standardnih operativnih postopkih, uvrstiti med kandidate za preselitev,« dodajajo na MNZ. »Vendar bomo končno odločitev prepustili predstavništvu UNHCR.«

Prijateljske vezi s Slovenijo Na MNZ so še pojasnili, da od UNHCR v Turčiji niso dobili nobenega odgovora ali povratne informacije na dopis, ki se je nanašal na prvotno izbrane družine. »In to kljub prošnji MNZ za posredovanje tudi prek veleposlaništva v Ankari,« so dodali. »MNZ je prošnje za posredovanje večkrat naslovilo tudi na pisarno UNHCR v Sloveniji, preden se je junija letos zaprla.« Dejstvo je, da je s predlogom Turčiji, da bi sprejela begunce po lastni izbiri, Slovenija presegla standardni postopek preselitve. Ta namreč predvideva, da imata prvo besedo Turčija oziroma UNHCR. Vendar s stališča koristi beguncev in Slovenije (ne nazadnje pa tudi Turčije in UNHCR) tega ni mogoče šteti za neprimerno ravnanje, saj bi bila integracija teh beguncev v slovensko družbo gotovo uspešnejša, kot če bi sem preselili begunce, ki se s Slovenijo ne počutijo povezani. V konkretnem primeru je namreč društvo Humanitas že pred letom in pol vzpostavilo tesen stik s sirskimi družinami, ki skupaj štejejo dvajset članov, in jim je bilo ob (morebitnem) prihodu v Slovenijo pripravljeno tudi ponuditi namestitev in pomoč. Po trditvah Humanitasa so se begunci preselitve v Slovenijo veselili in so s predstavniki Humanitasa razvili prijateljske vezi.