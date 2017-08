Gospe, ki je bila nedavno operirana v eni od slovenskih bolnišnic, so svojci ob obisku prinesli ventilator. V prostorih, kjer leži, hlajenje ni urejeno, so pojasnili, ventilatorja pa so se razveselile tudi druge bolnice in obiskovalci v sobi. Ob naslednjem obisku so svojci opazili, da so v sobi že trije ventilatorji.

Sprašujejo se, zakaj klimatizacija v prostorih za bolnike kljub vse višjim poletnim temperaturam še vedno ni samoumevna. V bolnišnicah pravijo, da je težava zlasti v starejših stavbah – in denarju, ki bi ga morali nameniti za ureditev hlajenja.