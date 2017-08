Na gibanje posameznih delnic v zadnjih tednih najbolj vplivajo objave poslovnih rezultatov za drugo četrtletje. Po do zdaj objavljenih podatkih (okoli 80 odstotkov podjetij iz indeksa S&P 500) je rast dobičkov podjetij v ZDA višja za 11 odstotkov glede na primerljivo obdobje lanskega leta, ob 5,9 odstotni rasti prihodkov. Delež podjetij z višjim dobičkom od pričakovanj analitikov je okoli 74 odstotkov, višje prihodke od pričakovanj pa je objavilo 68 odstotkov podjetij. Čeprav je rast dobičkov nekoliko nižja, kot je bila v prvem četrtletju, bo celotni dobiček podjetij dosegel novo rekordno vrednost. Podobno situacijo lahko opazimo tudi pri evropskih podjetjih, kjer je rast dobičkov in prodaje še višja kot v ZDA in prav tako nižja kot preteklo četrtletje.

Poleg poslovnih rezultatov podjetij smo v tem tednu spremljali tudi nekaj solidnih makroekonomskih objav, ki so bile večinoma v okvirih pričakovanih vrednosti in nakazujejo na nadaljevanje trdnosti gospodarstva v ZDA, Evropi in tudi drugod po svetu. Težava, s katero se ubadajo predvsem centralne banke, pa je, da kljub spodbudnim podatkom o rasti industrijske proizvodnje in zniževanju brezposelnosti, ki je ponekod že na rekordno nizkih ravneh, razvitim gospodarstvom ne uspe spraviti inflacije na ciljno raven nad 2 odstotka. To je tudi razlog, da je nadaljnje dvigovanje ključne obrestne mere v ZDA vprašljivo. Rezultat je padec vrednosti ameriškega dolarja, ki sicer izgublja tla pod nogami že večji del letošnjega leta. Na podobni poti nepriljubljenosti je britanski funt, vendar v Veliki Britaniji težava ni prenizka inflacija (prej obrnjeno), ampak močno upočasnjevanje gospodarske rasti ter nespodbudne napovedi, povezane predvsem z brexitom.

Na političnem področju lahko izpostavimo močno ohlajene odnose med ZDA in Rusijo z vpeljavo novih sankcij proti Rusiji. Trump je krivdo za sankcije naprtil kar kongresu, kar priča o vse večjem razhajanju med predsednikom in kongresom. Težko bi govorili o novi hladni vojni, vendar pa lahko rečemo, da so odnosi najslabši v zadnjih desetletjih. Nadaljuje se tudi zaostrovanje odnosov s Kitajsko.

Ob visokih vrednotenjih borznih indeksov so očitno dobri rezultati poslovanja ter pozitivne makroekonomske novice zgolj zahteva, da borzni indeksi stopicljajo na mestu. Za politične zdrahe, ki jih povzroča Trump, pa so vlagatelji že skoraj imuni, saj jih nepretrgoma opazujejo že skoraj devet mesecev.