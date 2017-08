Potem ko so delavci konec marca nasproti ljubljanskega živalskega vrta začeli urejati napeljavo mestne kanalizacije in plinovoda, pod Rožnikom tudi v poletju nadaljujejo posodobitev vrta in prenovo nekaterih ograd za živali.

Že spomladi so zgradili novo servisno cono s skladišči in pripadajočimi tovornimi dovozi, vhodi in intervencijskimi potmi. Uredili so zajem vode za morebitno gašenje požarov v centralnem bajerju, po poletju pa napovedujejo odprtje prenovljenega zgornjega območja vrta.

»Ločitev oskrbovalnih in dostavnih poti od poti za obiskovalce, ureditev interventnih poti, vhodov in požarne varnosti je pomembna in zahtevna naloga, ni pa toliko vidna za obiskovalce. A enkrat je treba ugrizniti tudi v to,« je pojasnila strokovna vodja v živalskem vrtu Barbara Mihelič in dodala, da je s tem prva večja faza posodobitve infrastrukture končana. Dela bodo nadaljevali, ko bodo začeli graditi načrtovano ogrado za leve. »Takrat bomo izvedli še del poti mimo centralnega bajerja in gostinskega lokala,« je napovedala Miheličeva.

V družbi emujev in kengurujev

A ne le intervencijske poti in servisne cone, v živalskem vrtu so se lotili tudi gradnje in prenove nekaterih ograd. Po ogradi, kjer skačejo rdečevrati kenguruji in kjer obiskovalce opazujejo eni največjih ptičev na svetu, emuji, se lahko obiskovalci odslej sprehodijo. V živalskem vrtu so namreč ogrado Avstralije prenovili ter skozi domovanje vretenčarjev in ptičev speljali posebno prehodno pot. Obiskovalci tako lahko pobližje spoznajo najbolj značilne živali celine tam spodaj, a hkrati nova pridobitev od njih zahteva tudi več samodiscipline.

Ogrado z dvema vhodoma in označeno potjo so v živalskem vrtu poskusno odprli na zadnjo julijsko soboto, v tem tednu pa so navodila bontona v ogradi še bolj jasno označili. Miheličeva je pojasnila, da so namreč v poskusnem obdobju skrbno spremljali obnašanje obiskovalcev, in tudi, kako se na novo družbo v ogradi odzivajo živali.

»Psi morajo ostati zunaj sicer prehodne ograde, zanje je še vedno odprta pot po zunanjem obodu, na voljo pa je tudi nekaj privezov. Prav tako morajo ljudje ostati na predvidenih poteh, česar pa prvi dan niso najbolj dosledno upoštevali. Nekaj vrat in pregrad smo morali dodatno opremiti z zapirali in nekaj nedovoljenih prehodov bolj jasno označiti, zdaj pa je ograda ponovno odprta,« je pojasnila Miheličeva, ki upa, da bodo v prihodnje obiskovalcem lahko ponudili še več takšnih možnosti za neposredno opazovanje živali. »Vendar bo to mogoče le, če obiskovalci ne bodo zahajali preko poti in ograj ter če ne bodo hranili živali s svojo hrano,« je jasna.