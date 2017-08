»Prav zdaj sem v avtu in se peljemo reševat jadralnega padalca, ki je zasilno pristal na Stolu. Kaže, da tokrat ni poškodb,« je včeraj dejal tolminski gorski reševalec Miljko Lesjak. Dan prej so imeli dve precej hujši in zahtevnejši reševanji, sicer pa so prav tolminski reševalci že tradicionalno najbolj obremenjeni gorski reševalci v državi.

Letos so imeli že 63 intervencij, od tega 35 zaradi zasilnih pristankov jadralnih padalcev. »Poleti je nebo nad nami polno padalcev, tako da sploh ni čudno, da je tudi toliko nesreč. Skoraj vsak dan koga rešujemo; če pa se kakšen dan ne zgodi nobena nesreča, sta že takoj naslednji dan dve,« je pripomnil Lesjak in poudaril, da gre skoraj vedno za tujce. »Mislim, da smo letos imeli le enega našega jadralnega padalca.«

Huje poškodovana Nemca

Tudi oba hudo poškodovana padalca, ki so jima pomagali v četrtek, sta bila tujca, oba nemška državljana. Zelo hudo se je poškodoval 67-letnik, ki je okoli 14.40 vzletel z vzletišča Kobala. Dobil je številne zlome in notranje poškodbe. Kmalu po vzletu mu je zaradi spremembe smeri vetra in posledično zračne turbulence začelo s strani zapirati jadralno padalo. Nemški jadralni padalec je približno 30 metrov nad pobočjem izgubil nadzor nad jadralnim padalom in začel padati v spirali, nato pa je nenadzorovano padel na strmo pobočje, poraslo s travo in grmičevjem, približno 70 metrov pod vzletiščem. S helikopterjem so ga odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Dobro uro prej pa je 63-letni Nemec prav tako vzletel z iztega vzletišča. Kakih sto metrov nad tlemi je po podatkih novogoriške policijske uprave izvedel oster zavoj (za 360 stopinj), zaradi česar mu je zaprlo jadralno padalo in z višine približno petih metrov je padel na travnato igrišče v Tolminu. Sumijo, da si je huje poškodoval hrbtenico. Tudi njega so s helikopterjem odpeljali v Ljubljano. Z obema nesrečama so policisti seznanili preiskovalnega sodnika in tožilca ter preiskovalca letalskih nesreč. Tujo krivdo pa so izključili.