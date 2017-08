Žena ga je nadlegovala

Na Dnevniku se zavzemamo za enakopravnost in nasprotujemo vsakršni diskriminaciji. Seveda tudi spolni. Zato smo navdušeni nad novico, ki je priletela k nam s primorskega konca. Koprčan je nekega večera poklical policijo in povedal, da ga nadleguje nekdanja žena. Zakaj bi pa vedno neotesani in po možnosti pijani možakarji nadlegovali žene?! Policisti so verjetno malo debelo pogledali, a so se, kakopak, hitro odzvali. Dejansko so na kraju dogodka ugotovili kršitve javnega reda in miru. Še več, gospa je bila pošteno nadelana, kršitve (policisti konkretnih niso zapisali, lahko pa sklepamo, da je bilo posredi precej vpitja, žaljenja in preklinjanja) pa je nadaljevala in možem v modrem ni preostalo drugega, kot da jo vklenejo in odpeljejo na hladno. Ko se je streznila, so ji napisali še plačilni nalog.

Cefizelj prebrisan, policaj še bolj

Saj vsi poznate zgodbo o prebrisanem butalskem Cefizlju in malo manj prebrisanem butalskem policaju, ki mu je Cefizelj vedno ušel, ko ga je spustil, da bi si nakupil svežih dišečih žemljic, kajne? No, tale Cefizelj je naletel na zavednega občana in hitrega policaja ter se mu zdaj slabo piše.

Neki Ljubljančan je ob pol desetih zvečer poklical na 113 in naznanil tatvino kolesa na Prešernovem trgu. Policisti so na kraju zločina zalotili 62-letnika, ki je z nožem poskušal prerezati ključavnico. Prijetju se je upiral in policisti so morali uporabiti znana »prisilna sredstva«. Potem so ugotovili, da je ljubljanski Cefizelj s ključavnico zaklenjeno kolo ukradel na Petkovškovem nabrežju in zaklenjenega odnesel do Prešernovega trga ter tam skušal prerezati verigo. Verjetno je mislil, da ga ne bo nihče opazil… Na Prešercu! No, naslov tele vestičke je pretiran. Ni bil prav posebno prebrisan…

S tremi promili in pol končal v bolnišnici

Rubriko Od petka do petka nam prav vsak teden pomagajo napolniti taki in drugačni pijančki, ki v opitem stanju počnejo številne vragolije. Tale pijanček ni počel nič posebnega, le zaletel se je. Bil je pa res, ampak zares močno nadelan. O Dolenjcu so policiste obvestili iz novomeške bolnišnice in jim povedali, da oskrbujejo možaka, ki je bil udeležen v prometni nesreči. Pa sam seveda ni poklical policije. Jasno, da ne. Ti so namreč hitro ugotovili, da je 58-letnik v Velikem Gabru zaradi vožnje preblizu desnemu robu ceste izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Nato so mu izmerili še vsebnost alkohola v krvi. Alkotest se je ustavil pri treh promilih in pol. To pa zdaj marsikaj pojasni, kajne.

Ko pomaga visoki C

V Kopru je sredi popoldneva domačinka pregnala vlomilki. Videla je namreč dve mlajši ženski, kako se smukata okoli hiše in želita vanjo vlomiti. Gospa z očitno precej veliko pljučno kapaciteto je začela kričati na ves glas, da so se tresla stekla na oknih. Ženski sta jo urno pobrisali. Policisti so prišli in ugotovili, da niti do poskusa vloma ni prišlo. Kdo bi si pa upal še šariti okoli hiše s tako glasnim alarmom?

Postal je spomenik sredi krožišča

Nekaterim so skulpture sredi vaških krožišč všeč, spet drugim gredo močno na živce, številni se razburjajo, večina pa se nas le nasmehne ob neizmerni domišljiji županov, ki na sredo križišč postavljajo vse mogoče, od kozolcev do kolovratov, vozov s konjsko vprego, zmajev in drugih lokalnih značilnosti. Tale Kraševec pa si je zamislil, da je največja znamenitost Kozine verjetno prav on sam in njegovo čudovito vozilo. Pošteno se ga je nasekal v vaški gostilni, se odpravil proti krožišču, zapeljal naravnost na sredino in obstal na skali sredi otoka. Ah, preskus alkoholiziranosti je pokazal, da ga je poprej moral kar pošteno cukati, saj je napihal 0,86 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem skoraj dva promila. Policisti so mu napisali obdolžilni predlog, kako se bo o novi skulpturi odločila lokalna oblast, pa ne vemo.

Pripravil Primož Knez