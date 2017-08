Nogometaši Domžal so z izločitvijo Freiburga (zmaga z 2:0 na povratni tekmi z goloma Ibričića z enajstmetrovke in Bizjaka, potem ko so na prvi tekmi v Nemčiji izgubili z 0:1) pripravili eno največjih senzacij v tretjem krogu kvalifikacij za ligo Evropa in dosegli največji uspeh v zgodovini kluba. Potem ko so v četrtek zvečer v Stožicah v Ljubljani pred 5136 gledalci odigrali eno najboljših tekem v zgodovini kluba, so zasluženo napredovali v četrti, zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del lige Evropa. A časa za slavje ni bilo veliko. Čeprav so stadion v Stožicah zapustili šele po polnoči, potem ko so pojedli pice, so imeli ob devetih zjutraj že regeneracijski trening.

Skrivnost domžalskega uspeha je v tem, da je 34-letni trener Simon Rožman igralcem v glavo vcepil zmagovalno miselnost, potem ko jim je očital, da lani po zmagi na prvi tekmi proti West Hamu niso verjeli v napredovanje. Prepričal jih je, da so resnično verjeli v zgodovinski uspeh, da lahko izločijo klub iz bundeslige, torej niso razmišljali po slovensko, da so majhni, da ne zmorejo in se niso prehitro zadovoljili. Domžalčani so se zavedali, da za to tekmo potrebujejo nekaj drugačnega, in to je bila taktična sprememba dosedanje tradicionalne postavitve 4-1-4-1. Sprememba v sitem 3-5-2 je bila sicer veliko tveganje, a se je obrestovala, saj so ves čas točno vedeli, kaj si želijo. Za takšen sistem namreč potrebuješ zanesljive, inteligentne, hitre in ustvarjalne igralce.

Obrambni zid s Klemenčičem, ki nima veliko evropskih izkušenj, liberom Blažičem in neustrašnim bojevnikom Dobrovoljcem je bil trden. Ko so ga Nemci prebili, je bil zanesljiv in miren vratar Milić. Širok, ki je priigral enajstmetrovko v 50. minuti, čeprav je bila poškodba v drugi minuti tako huda, da bi večina igralcev zahtevala menjavo, in Balkovec sta imela tako na bokih veliko ofenzivnih nalog. Z žogami sta zalagala napadalca Bizjaka in Firerja, ki sta v napadu sprintala, prebijala tekmeca in se brezkompromisno tepla z nemškimi orjaki. Protinapad, ki sta ga izvedla v 59. minuti za vodstvo z 2:0, je bil za v učbenike. »V protinapadu sem uporabil vse izkušnje. Odločilna je bila taktična priprava. Vedeli smo, da bomo z le enim napadalcem premalo nevarni. Nemcem smo preprečili, da bi igrali mirno, zato so bili vse bolj živčni,« je povedal Ivan Firer.

Ko so kreacijo v zvezni vrsti dodali z vsemi žavbami namazani Husmani, Vetrih in predvsem Ibričić, je bil lani sedmi klub bundeslige v težavah, iz katerih se ni znal rešiti. Z 31-letnim Bošnjakom Senijadom Ibričićem so Domžalčani dobili kreativnost, kakršno so najbolj pogrešali navijači Freiburga pri svojih igralcih, zato so morali po porazu na zagovor pod tribuno, kjer je bilo 1000 nemških navijačev. »Naredili smo točno tisto, kar smo napovedovali. Ker smo vsi vložili maksimalno, nas je na koncu nagradil tudi bog. Majhen klub, v katerem je veliko mladih igralcev, je naredil super senzacijo, zato moramo te dni tudi malo uživati. Nemci so nas malo podcenjevali, zato so bili iz minute v minuto bolj živčni,« je menil Senijad Ibričić, eden zadnjih nogometnih romantikov, ki je tekmo odigral brez napačne podaje.

Domžalski igralci so z odličnimi predstavami v Evropi, kjer so letos na šestih tekmah dosegli pet zmag in enkrat izgubili, postali magnet za evropske klube. Najbolj zanimiva sta Jure Balkovec in Jan Repas, ki zaradi kartonov ni igral in za katerega naj bi imeli v Domžalah na mizi uradno ponudbo kluba iz bundeslige. »Ne zavedamo se še dobro, da smo izločili klub iz bundeslige. Nemci so na trenutke delovali vzvišeno, a najboljši odgovor je, da jim zabiješ dva gola in jih izločiš. Namigovanja, da je bila to moja zadnja tekma za Domžale, so logična, a z napredovanjem v četrti krog so se stvari zapletle,« je povedal 22-letni Belokranjec Jure Balkovec.

Nemci so bili po porazu pretreseni, a so športno priznali, da si s tem, kar so pokazali na dveh tekmah, napredovanja niso zaslužili. Obžalovali so predvsem, da si na prvi tekmi niso priigrali višje zmage. »Čestitke Domžalam. Dobro smo začeli, a nismo izkoristili priložnosti. Nato so sledile napake, nepotrebna enajstmetrovka, še en protinapad, po katerem smo dobili drugi gol… Nismo bili dovolj nevarni. Na dveh tekmah smo dosegli le en gol. Zasluženo smo izpadli. Pohvale Domžalam za čudovito predstavo in veliko sreče v nadaljevanju kvalifikacij,« je povedal trener Freiburga Christian Streich.