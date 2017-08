Že tako vroče ozračje v Zagrebu, kjer se temperature te dni podobno kot pri nas nevarno spogledujejo z mejo 40 stopinj, bo jutri dodatno razgrel (velikim uspehom Rijeke Matjaža Keka navkljub) še vedno največji hrvaški nogometni derbi med Dinamom in Hajdukom. Ta se bo zgodil v četrtem krogu hrvaškega prvenstva, do katerega sta oba kluba iz rok že izpustila po dve točki – ob po dveh zmagah sta namreč remizirala z Interjem (Hajduk) in Osijekom (Dinamo). Kar pomeni, da je prav Rijeka, ki v ponedeljek gostuje pri Osijeku, še edino moštvo s polnim izkupičkom.

Obe moštvi na derbi odhajata opogumljeni z uspešnimi nastopi v Evropi, saj sta se tako Dinamo po skupni zmagi nad Odds Ballklubbom z Norveške kot Hajduk po uspehu nad Broendbyjem z Danske uvrstila v zadnji krog kvalifikacij za evropsko ligo, pri čemer spet ne gre brez vroče krvi že pred tekmo. Tokrat so zanjo poskrbeli pri Dinamu, pri katerem so ceno vstopnic za gostujoče navijače postavili na sicer ne tako visokih 50 kun (slabih 7 evrov), a je goste zmotilo, da je ista kategorija vstopnic za domače navijače medtem naprodaj za ugodnejših 30 kun (4 evre). S tem naj bi po mnenju navijačev Hajduka Dinamo kršil predpise lige, ki pravijo, da se, če se sodelujoča kluba ne dogovorita drugače, cene vstopnic iste kategorije, ki se prodajajo navijačem različnih klubov, med seboj ne smejo razlikovati. Zaradi tega so napovedali uradno prijavo Dinama odgovornim, ki so jo pri navijaški skupini Torcida ob tem neuradno pospremili z izjavo: »Ne bomo pustili, da iz nas spet delajo budale, pa čeprav so se sami očitno navadili biti nad zakonom.« No, medtem so se oglasili tudi iz Dinama, kjer trdijo, da imajo s Hajdukom podpisan dogovor o ceni vstopnic, v zvezi z njimi pa tudi dodali, da imajo na tekmo brezplačen vstop vsi tisti, ki še vedno hranijo karto s tekme proti Partizanu, na kateri je Dinamo leta 1997 zmagal s 5:0 – od nje je namreč pred dnevi minilo okroglih 20 let.

Zanimivo je tudi, da bo derbi sodil Mario Zebec, sodnik, ki so si ga mnogi iz prejšnje sezone zapomnili po begu pred zamaskiranim huliganom, ki je na tekmi med Hajdukom in Rijeko vdrl na igrišče in ga preganjal s kovinsko palico v roki. Pred tekmo je sicer sodeč po stavnih kvotah favorit Dinamo, ki mu letos za razliko od zadnjih sezon še ni uspelo izpeljati kakšne odmevne prodaje igralca, ima pa zato novega trenerja, Maria Cvitanovića, ki je funkcijo prevzel le dva dneva pred začetkom prvenstva. Na Hajdukovi klopi medtem še vedno sedi Španec Joan Carrillo.