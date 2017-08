Izpoved ljubimca Giannija Versaceja

Letos mineva dvajset let od umora modnega oblikovalca Giannija Versaceja in prav toliko let je potreboval Antonio D'Amico, gospod, ki je bil 15 let Versacejev partner. Bil je v hiši v Miami Beachu, ko so na stopnicah ubili njegovega ljubimca. Od tedaj je bilo o tem posnetih mnogo filmov, a on je vztrajno molčal. Šele sedaj je spregovoril za britanski The Observer, in sicer zato, ker snemajo novo serijo o umoru, za katero meni, da nima nobene zveze z resničnimi dogodki. V seriji ga bo igral Ricky Martin, ki v njej v rokah drži mrtvo ljubimčevo telo. Prav njegova podoba ga je spodbudila, da razkrije, kaj natančno se je dogajalo tistega jutra. Medtem ko je šel oblikovalec po časopis, je na verandi pil kavo. »Ko sem zaslišal strele, sem okamnel. Z butlerjem sva šla pogledat, kaj se je zgodilo. Odprla sva vrata in na stopnicah sem zagledal okrvavljeno Giannijevo telo. Zmračilo se mi je pred očmi in nekdo me je potegnil nazaj v hišo. Ničesar drugega nisem videl,« se spominja tragičnega dogodka.