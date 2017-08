Koliko elektrike porabi Al Gore?

Al Gore verjetno nikoli ne bo ameriški predsednik, a je v teh dneh kljub vsemu na spletu skoraj tako popularen kot Donald Trump. V kinematografe je namreč prišel drugi del njegovega okoljskega filma Neprijetna resnica z naslovom An Inconvenient Sequel: Truth to Power. S tem nadaljuje svoj neumorni boj proti podnebnim spremembam in javnost poziva, da so nujne takojšnje spremembe. V nadaljevanju filma namreč ponuja rešitve: sončno in vetrno energijo. V intervjujih ob filmski premieri nenehno opozarja, da so ameriško demokracijo napadli dobičkarji in lobisti uničevanja okolja. Jasno je, na koga meri.