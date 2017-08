V intervjuju je Angelina Jolie razložila, kako so izbrali glavno igralko njenega zadnjega filma Najprej so mi ubili očeta. Skupaj s producenti je odšla v šolo v slumu in otrokom dejala, da se bodo šli igrico: na mizo so jim dali denar, jim dejali, naj si zamislijo, kaj vse bi lahko storili z denarjem, nato pa so jim denar vzeli. Kot je dejala, so iskali resnična čustva. Največ jih je pokazala Srey Moch, deklica, ki je kasneje dobila vlogo, saj je ob tem, ko so ji vzeli denar, začela neutolažljivo jokati – z denarjem je hotela plačati dedkov pogreb.

Po opisu tega dogodka so se na Angelino zgrnile kritike, češ da je izkoristila uboge kamboške otroke in da je bila metoda izbire kruta. Angelina Jolie je na to nemudoma odgovorila, da je bila izjava vzeta iz konteksta, da je šlo za improvizacijo, da jim niso dejali pravega denarja in da bi bila tudi sama zgrožena, če bi se to zgodilo tako, kot je zapisano v reviji. Njeni odvetniki so od Vanity Faira zahtevali, da naj odstavek iz spletne objave izbrišejo in v naslednji tiskani izdaji objavijo popravek. Toda iz revije so sporočili, da tega ne bodo storili. Še več – objavili so prepis posnetega intervjuja, v katerem Angelina Jolie o dogodku razlaga natančno tako, kot je bilo zapisano v časopisu.