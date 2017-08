Srbski mediji pišejo, da je Julia iz Beograda pobegnila. Sprva je bila namreč navdušena, da se je lahko po mestu sprehajala brez spremstva paparacev, a ko je eden izmed članov filmske ekipe na instagramu objavil, da so v Beogradu, so ji mediji povsod sledili. Kljub neprijetnostim zaradi razkritja, da je v mestu, je v Beogradu 49-letna igralka malce nakupovala in se družila s kolegico Demi Moore, ki je bila istočasno v mestu. Nihče ne ve, zakaj je v Beograd prišla Moorova, šušlja se, da naj bi bila tudi ona na ogledu lokacij za novi film. Igralki sta šli skupaj na kosilo na posest v bližini Novega Sada, kjer so Julijini otroci jahali. Po obisku Splita naj bi družina Roberts odšla na prave sredozemske počitnice na Pag.

Očitno imajo radi morje, saj so pred odhodom na Balkan kupili novo hišo tik ob plaži v Malibuju. To je že njihova tretja posest v tem predelu, kjer so prvo hišo kupili leta 2003, nato pa lani dodali še hišo čez cesto in zdaj še sosednjo, tako da so si za skupno okoli 20 milijonov dolarjev v Malibuju nakupili pravi ranč.