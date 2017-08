Čeprav sodobni trendi kažejo, da bo šla naša mobilnost v smer elektrifikacije, smo šele na začetku. Električni avtomobili še ne morejo biti povsem enakovredni klasično gnanim vozilom, bolj se lahko počutimo kot v časih Berthe Benz in njenega izleta iz Mannheima v Pforzheim, ko je med potjo gorivo kupovala v lekarnah, saj ga drugje še ni mogla. Z elektriko je danes (še) zelo podobno. Napajalne postaje so, a vse prej kot na vsakem koraku. In ko jo že najdete, je zasedena (predvsem hitre polnilnice) ali pa enostavno nimate časa, da bi počakali, da se vaše vozilo napolni do konca. A BMW seveda za to ni kriv. Je pa z modelom i3 na pravi poti, predvsem z novo različico s še večjim dosegom. Baterija zdaj zmore 33 kWh energije, kar pomeni (preverjeno) doseg okoli 200 kilometrov, v idealnih razmerah BMW govori celo o 330 kilometrih, a še vedno jo boste polnili doma vsaj 12 ur, na »klasični« polnilnici okoli pet, na hitri pa bo baterija v 40 minutah dosegla 80-odstotno zmogljivost.

Oblikovno se i3 seveda pri tem ni nič spremenil, ker se dimenzijsko ni spremenila niti baterija. Se pravi, da ostaja dejansko enak kot prej, z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi. Med prve bi lahko šteli prostorno notranjost pa tudi udobje, med druge pa še vedno koncept odpiranja zadnjih bočnih vrat. In dejstvo, da prav veliko prtljažnega prostora v tem avtomobilu ni. Ker naj bi bil konec koncev mestni avtomobil.

Nova in zmogljivejša baterija tudi ni veliko vplivala na zmogljivosti vozila. To pomeni, da 170 konjev (125 kilovatov) iz električnega motorja avto požene do najvišje hitrosti 150 kilometrov na uro, tu pa so tudi trije načini delovanja. Prvi je tako imenovani udoben, v katerem se avtomobil spremeni v električnega vraga, saj pospešuje več kot odločno, drugi je bolj umirjen eco z omejitvijo na najvišjo hitrost 130 km/h (ta je v mestu daleč najbolj uporaben, predvsem ker dobro varčuje z baterijo), tretji pa hard core eco, v katerem se izklopi marsikaj, brez česar predvsem poleti ne morete preživeti v avtomobilu; klimatska naprava, na primer. Kajti kljub trudu, da bi z eno baterijo prevozili več, morate misliti tudi nase in na sopotnike.

A z novim in podaljšanim dosegom z enim polnjenjem postaja i3 prav zares uporaben mestni avtomobil. Seveda pod pogojem, da se z njim res ne odpravljate na kakšne daljše poti ali da ne živite v nekaj deset kilometrov oddaljenih predmestjih ali okolicah mest. Bolj zmogljiva baterija je seveda pravi blagoslov, saj ni treba več za vsako ceno, vedno in povsod na polnilnico.

A žal je tudi tako, da ima to svojo ceno – 37.800 evrov za tako vozilo, pa naj bo še tako napredno in tako napolnjeno s sodobno tehnologijo, je še malce preveč. In če pogledamo testni primerek, ki je imel še nekaj dodatkov (v osnovi ima ta avto sicer vse, kar dandanes uporabnik potrebuje in pričakuje), ne čudi, da tak avtomobil lahko stane tudi blizu 50 tisočakov. Pri čemer pa vseeno ne gre zanemariti, da lahko pri nakupu električnega avtomobila iz Eko sklada prejmete tudi 7500 evrov subvencije.

Vse skupaj pomeni, da i3 v tem trenutku tako kot drugi električno gnani avtomobili na splošno zahteva dve stvari, ki ju danes povprečen kupec nima ali pa ju ima malo. To pa sta čas in denar. A pustimo to ob strani, tudi Berthi Benz marsikdo ni verjel, pa se je kasneje pokazalo, da je imela prav. Zakaj ne bi bilo tako čez toliko in toliko let in desetletij kaj drugače pri elektriki?