Zgodovina je ponudila že kar nekaj avtomobilov, ki ob prihodu na trg niso imeli tekmeca in so med kupci nemudoma povzročili takšno navdušenje, da drugi proizvajalci preprosto niso mogli stati križemrok in gledati, kako tekmec žanje uspehe, temveč so kar najbolj pohiteli s svojim kandidatom, da bi si še sami odrezali kos pogače. Eden takih je bil tudi camaro, s katerim je Chevrolet pripravil bliskovit odgovor na nenaden velik uspeh forda mustanga, začetnika novega razreda tako imenovanih poni avtomobilov.

Da je bil odziv Chevroleta resnično ekspresno hiter, pove že dejstvo, da je mustang na ceste zapeljal vsega dve leti prej, camaro pa niti za hip ni skrival, da »napada« prav njega. Tako se je že z njegovo napovedjo razvnel spopad, ki z manjšimi prekinitvami traja vse do danes, ko oba avtomobila navdušujeta že v podobi šeste generacije. In čeprav slave mustanga camaro le ni dosegel, mu je bil v pol stoletja v najslabšem primeru vsaj dostojen tekmec in je večkrat stopil iz njegove sence. Kot bo tudi v naslednjih vrsticah.

Najboljši chevrolet na trgu

Camaro vse do danes velja za avto, ki je še pred prihodom na trg dvignil toliko prahu kot le redko kateri. Že leta 1965, dve leti po prihodu mustanga, se je tako začelo šušljati in ugibati, da mu Chevrolet pripravlja tekmeca. Nadeli so mu delovno ime panther, junija leto kasneje pa so ga pri General Motorsu prvič vsaj poluradno potrdili, ko so na naslove 200 avtomobilskih novinarjev iz ZDA poslali telegram, naj si čez teden dni točno opoldne vzamejo čas. »Upamo, da nam boste pripravljeni pomagati popraskati mačko,« so dodali ob tem in tako namignili na obstoj projekta panther. Čez en teden so pri Chevroletu nato resnično napovedali prihod novega avtomobila, in sicer na tiskovni konferenci v Detroitu, pri čemer se je ta v zgodovino zapisala kot prva, ki je šla po telefonskih linijah »v živo« v kar 14 ameriških mest, kar je bil takrat gromozanski zalogaj. A z njim so pri Chevroletu poskrbeli, da je predstavitvi prisostvovalo okrog 150 od omenjenih 200 novinarjev.

Takratni Chevroletov generalni direktor Pete Estes je prisotnim slovesno naznanil novinca, katerega ime naj bi »simboliziralo tovarištvo dobrih prijateljev, kar bi osebni avtomobil lastniku tudi moral biti, zato njegovo ime pomeni natanko to, kar mislimo, da bo ta avto predstavljal«. Panther je tako hitro postal zgodovina, camaro, kar naj bi v francoskem slengu pomenilo prijatelja oziroma tovariša, pa torej uradni tekmec mustanga. To so brez ovinkarjenja nemudoma potrdili tudi pri Chevroletu, kjer so camara opisali kot »majhno, krvoločno žival, ki žre mustange«.

Publiciteta je bila tako camaru zagotovljena. Ko so avto septembra v končni podobi prvič razkrili javnosti in ga v obliki prvih primerkov poslali v izbrane prodajne salone, je bil deležen zelo toplega sprejema. Kritiki so ga hvalili in ga opisali kot najboljšega chevroleta na trgu; bil je bolj športen od modela chevelle, močnejši od corvaira in predvsem cenovno dostopnejši od corvette. Ob tem pa je bil tudi precej hiter – zelo dobro se je s tega vidika obnesla že osnovna različica s 3,8-litrskim motorjem s 140 konji (104 kilovati), testni vozniki pa se seveda niso mogli izogniti primerjavam z mustangom. Pri eni izmed takšnih so pri reviji Car and Driver tako ugotovili, da je camaro s 4,9-litrskim V8-motorjem s 350 KM (261 kW) pri pospeških do stotice (5,3 sekunde) celo za desetinko hitrejši od tekmeca z enako velikim motorjem – kar je bila, sploh v tistem času, ena redkih, a zelo sladka zmaga nad večnim rivalom.