»Žalosten sem, ker moram sporočiti, da sem po pogovoru z ekipo in zdravnikom sprejel odločitev za zdravniški poseg na kolenu. To je bila edina rešitev, da bom lahko še vrsto let tekmoval na najvišji ravni. Kljub temu, da je to žalosten trenutek, se že oziram naprej in načrtujem okrevanje. Ljubim ta šport in trdo bom garal, da se vrnem. Ob tem bi rad izkoristil priložnost, da se zahvalim navijačem, ki so me podprli. Se vidimo v 2018,« je objavil Wawrinka.

Zmagovalec treh grand slamov, manjka mu le še lovorika iz Wimbledona, je nazadnje igral pred mesecem dni, ko je izpadel v prvem krogu OP Velike Britanije.