Magistrica Budakova je vse, kar je lahko človek na meji med Slovenijo in Hrvaško. Tudi sama živi ob Dragonji. Biologinja po poklicu, ki ima družinsko hišo tik za mejnim prehodom v Sečovljah, nekaj deset metrov na hrvaški strani, je slovenska državljanka in pripadnica italijanske manjšine. »Jaz zase pravim, da govorim italijansko, sem Slovenka, ampak živim na Hrvaškem.« Diplomirala je v Vidmu, magistrirala pa v Trstu. Njena družina od vedno živi v istem kraju, čez njihovo hišo pa so šle različne države. Zadnja postavitev meje se je še enkrat pošalila iz njih.

Državna meja pa teče tudi čez njen predmet znanstvenega raziskovanja. Valentina Budak je v svoji magistrski nalogi raziskala malo znane avtohtone prebivalce, ki živijo na bregovih reke Dragonje.

Da, prav one. O njih sem napisala magistrsko nalogo Študija populacije močvirskih sklednic, Emys orbicularis, ob reki Dragonji, ki sem jo leta 2013 zagovarjala na tržaški univerzi. To so zelo zanimive živali.

Nisem jih našla. Vse življenje živim med njimi. Že več generacij moje družine živi ob Dragonji in s svetom okoli nje. Vendar sama dolgo časa nisem vedela zanje, dokler mi nona ni pokazala enega od krajev, kjer živijo.

Jaz sem se tukaj rodila tako kot moji starši. Mamin del družine je prišel sem konec 19. stoletja. Prišli so z istrskih hribov. Prababica po mamini strani je prišla iz Kaštela ali Castel Venere, kot je sama govorila, pradedek je iz vasi v okolici Marije na Krasu. Očetovi predniki pa so doma prav tukaj, v Sečoveljski dolini, in so od nekdaj delali v solinah. Živeli so v Bužinu. To je zdaj mejno območje.

Da, res je. Ta ozemlja je vedno kdo okupiral. Vedno so jih šteli za dragocena in so si jih želeli. Bila so pod Benečani, pod Avstrijo, pod Jugoslavijo, Italijo in zdaj pod Slovenijo in Hrvaško.

Tukaj so zelo stare soline, v katerih zaradi kakovosti morja in klimatskih posebnosti od nekdaj pridelujejo zelo kakovostno sol. To so najbolj severne soline Jadranskega morja. Omenjajo jih na primer že v Placitu del Rizano, ki je dokument iz začetka 8. stoletja. Soline pa so najbrž še starejše. Sol so pridelovali na tradicionalen način, ki je zelo natančen, nato pa jo z barkami vozili v Benetke. Bila je tako dragocena, da so jo v majhnih količinah tihotapili mimo beneških uradnikov in mimo vseh uradnikov, ki so prišli za njimi. S soljo se je plačevalo obleko in druge potrebščine, ki jih ni bilo mogoče izdelati doma. Solinarji so bili kmetje. Solna polja so obdelovali tako, kot drugi kmetje obdelujejo svoja polja. Kmetice s Šavrinskega hribovja so v Trst nosile sadje, zelenjavo in divjad, da so kupile blago in druge stvari. Pod krila pa so skrile vse mogoče. Solinarji so tihotapili sol. S spremembami meja se je spreminjala tudi lokalna ekonomija.

Da. Moji stari starši po mamini strani so