Raj na Tilosu

Otok med bolj znanima Rodosom in Kosom se morda zdi običajen sredozemski kup kamenja, a se lahko pohvali s 150 vrstami avtohtonih ptic in selivk ter z več kot 650 vrstami rastlin. Na Tilosu stalno živi 500 ljudi. Danes dobiva Tilos elektriko po podmorskem kablu z okoli 450 kilometrov oddaljenega otoka Kos in domačini se pritožujejo, da je preskrba nezanesljiva, kar je še posebej velik problem v turistični sezoni.

Prebivalci so ustanovili neprofitno podjetje Tilos Park, ki naj bi otoku zagotovilo lasten obnovljiv vir električne energije. Zgradili so manjšo vetrno elektrarno in se prijavili za subvencije iz fondov EU za obnovljive vire. Tako bodo v naslednjih letih kot pilotski projekt EU zgradili še polje fotovoltaičnih celic in skupaj z vetrno elektrarno ga bodo priključili na akumulatorski sistem (ki bo hranil ener