Njen ameriški odvetnik Jared Genser je v sredo vložil uradno pritožbo na Združene narode. Vdova literata, oporečnika in Nobelovega nagrajenca je od leta 2009 v hišnem priporu, čeprav ni bila nikoli uradno obdolžena storitve kakršnegakoli kaznivega dejanja. Vse do junija, ko je bil Xiaobo že na smrt bolan, ga ni mogla obiskati.

Ko so mu bili šteti dnevi, je vztrajno zahteval odhod v tujino, a le zato, da bi ji s tem omogočil prostost. Njegovi pozivi niso bili uspešni. Xiaobojevi podporniki domnevajo, da je oblast ukazala morski pogreb zato, bi se za njim izbrisala vsaka fizična sled in ljudje ne bi mogli romati na njegov grob. Guardian poroča, da so 56-letno pesnico po pogrebu prisilno deportirali na jug Kitajske, čez čas pa se je vendarle smela vrniti v hišni pripor v Peking. »Fizično in psihično so jo uničili,« je ogorčena pisateljica Ye Du, ki Liu Xia pozna več kot desetletje.

Tudi ona se boji, da se bo neviden zapor disidentove vdove nadaljeval tudi v prihodnje. »Ni informacij o tem, kje je, kdo jo zadržuje in kdaj bi se utegnila spet pojaviti. Je pa jasno, da je v rokah kitajskih oblasti,« je prepričan odvetnik Genser, ki upa, da bodo Združeni narodi na Peking naslovili uradno vprašanje, kaj je razlog izginotja Liu Xia. »Njeno strašno trpljenje se nadaljuje. Niti Kafka si ne bi mogel zamisliti tako grozljive zgodbe.«