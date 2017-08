»Res izjemno! Spominja na okus tennessee whiskeyja, staranega v lesenih sodih!« so sodniki opisali njegov sladoled z okusom temne čokolade, dimljene na češnjevem lesu, poprej namočenem v viskiju Jack Daniel's. Ejupi se je pred desetletjem priženil v znano mariborsko slaščičarsko družino Demiri. Z ženo Hasime sta odprla sladoledarno v obmejnem kraju. »Na začetku sem na sladoled gledal zgolj kot na proizvod, s katerim se osvežiš in posladkaš, v resnici pa je to prava umetnost,« je pojasnil v pogovoru za časnik Večer. Državni podprvak tekmovanja, ki je potekalo v organizaciji italijanskih mojstrov sladoleda univerze Carpigiani Gelato iz Bologne, se je uvrstil na evropsko tekmovanje v Bologni, kjer se je za naslov borilo 20 finalistov iz osmih držav. Slovenijo je tam zastopal še Tine Valič iz Perline kavarne Dolce Vita.

V finale se jima ni uspelo prebiti, je pa Ejupi prejel posebno priznanje za svoj unikaten sladoled. »Vem, da je bila predstavitev moja šibka točka, a sem ponosen, da so italijanski mojstri prepoznali kakovost mojega sladoleda,« je komentiral razplet. Le nekaj dni zatem je v Šentilju zazvonil telefon. Organizatorji svetovne sladoledne turneje (Gelato World Tour) so Arditu sporočili, da se bo vendarle – na podlagi posebnega povabila – udeležil izbora najboljšega sladoleda na svetu, ki bo potekal 10. septembra v Riminiju. Prvič v zgodovini tega tekmovanja bo Slovenija zastopana tudi v velikem finalu. »Zdaj vem, kaj moram popraviti, in to bom naredil,« je odločen Ejupi. »Dekoracija bo brez napak.«