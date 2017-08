»Pa daj, ne zanimajo me te stvari,« je rekel obiskovalcu. Ker pa ni mogel zapustiti postelje, jo je vseeno prebral. Tako ga je prevzela, da je ob prvi priložnosti obiskal observatorij na gori Hamilton. Tam se je sestal z astronomom, ki mu je na vprašanje, kaj počne, odvrnil: »Proučujem rojevanje zvezd v Orionovi megli.« Dogodek je bil Perlmanova epifanija. Takrat v časniku San Francisco Chronicle ni bilo novinarja, ki bi pisal o znanosti. Odločil se je prevzeti to področje in na njem je potem deloval kar 60 let.

Poročal je o vseh najodmevnejših znanstvenih odkritjih, o rojstvu klonirane ovce Dolly, o epidemiji aidsa, bralcem je nekoč tudi poskušal pojasniti vpliv toplogrednih plinov na okolje, piše Columbia Journalism Review. Rodil se je 30. decembra 1918. Nad novinarstvom se je navdušil pri 12 letih, prvo delo je dobil šest let kasneje. Ekipi Chronicla se je pridružil julija 1940, vmes je menjal nekaj časopisnih medijev, v San Francisco pa se je vrnil leta 1951. Tedaj so bili pisalni stroji najpomembnejše novinarsko orodje. Zdaj so to računalniki, mobilni telefoni in twitter.

Z odporom je tudi on odprl svoj račun. Ko so vanj vdrli hekerji, je prenehal čivkati. »Ni mi mar,« pravi Perlman. Mar pa mu je za dober žurnalizem. Zato se je zdaj upokojil. »Prestar sem za normalen delovnik, moje noge že škripajo.« Če bi bil povprečen Američan, bi se upokojil že leta 1982. »Biti novinar, to je najboljša služba na svetu,« je prepričan. Pisati kakopak ne bo nehal. Premleva zamisel o pisanju spominov. V Chroniclu je smel obdržati pisarno in računalnik, prejel je namreč naziv častnega urednika znanstvene redakcije. »Vsekakor se bom še vračal,« je dejal svojim kolegom. »Edina stvar, ki se bo spremenila, je plača.«